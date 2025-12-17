Hinen lance un onduleur hybride triphasé de 15 kW avec triple MPPT et capacité de secours améliorée

VARSOVIE, Pologne, 17 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hinen annonce officiellement le lancement du H15000T, onduleur hybride triphasé basse tension de 15 kW, une solution énergétique de nouvelle génération conçue pour les marchés résidentiels triphasés et les petites applications commerciales en Europe et en Afrique. Conçu pour répondre à la demande croissante en systèmes combinant solaire, stockage et alimentation de secours fiable dans les grandes propriétés résidentielles et les petites entreprises, le H15000T s’impose comme la solution idéale dans les régions où les réseaux triphasés sont largement utilisés.

En Europe, l’onduleur répond parfaitement aux besoins de marchés comme la Pologne, où la hausse des coûts de l’électricité et la quête d’indépendance énergétique stimulent la demande de systèmes hybrides puissants. En Afrique, il s’adresse aux résidences haut de gamme et aux petites entreprises recherchant une alimentation stable dans des environnements marqués par des coupures fréquentes et une forte dépendance aux générateurs diesel.

Alors que les prix de l’électricité deviennent volatils et que la stabilité du réseau est de plus en plus incertaine, les utilisateurs des deux régions recherchent des systèmes offrant plus de puissance, de flexibilité et une capacité de secours accrue. Le H15000T répond directement à ces attentes grâce à une conception robuste et pérenne.

Conçu pour les scénarios triphasés réels

Le H15000T prend en charge une sortie triphasée 100 % déséquilibrée, chaque phase pouvant délivrer jusqu’à 50 % de la puissance nominale indépendamment. Cela garantit un fonctionnement stable même lorsque les charges sont réparties de manière inégale : une situation fréquente dans les grandes habitations, les exploitations agricoles, les ateliers ou les petites entreprises.

Grâce à trois MPPT indépendants et à une capacité PV surdimensionnée à 150 % (jusqu’à 22,5 kW), le système optimise la collecte d’énergie solaire, même sur des toitures complexes. Une tension de démarrage PV basse de 120 V permet une production plus précoce dans la journée, ce qui augmente la capture d’énergie et le retour sur investissement global.

Alimentation de secours puissante et gestion des charges

Conçu pour les situations de secours exigeantes, le H15000T assure une surcharge continue de 100 à 110 % et peut supporter près de 200 % de surcharge pendant 10 secondes, garantissant ainsi l’alimentation des charges critiques lors de pics soudains. Son courant de dérivation massif de 45 A permet une puissance de crête allant jusqu’à 30 kW, adaptée aux appareils puissants, aux machines ou aux équipements commerciaux.

Avec un temps de commutation inférieur ou égal à 10 ms lors d’une coupure réseau, l’onduleur assure une transition d’alimentation sans interruption, idéale pour les équipements sensibles et la continuité des opérations quotidiennes.

Charge plus rapide, gestion énergétique intelligente

Le H15000T est doté d’un courant de charge/décharge batterie ultra-rapide de 290 A, un record dans l’industrie, permettant un stockage d’énergie plus rapide et un meilleur soutien des charges. Il prend en charge plusieurs sources d’énergie (solaire, réseau et générateur diesel) pour une résilience maximale dans des environnements énergétiques variés.

Grâce à une gestion intelligente des charges et à une sortie secondaire dédiée, les utilisateurs peuvent prioriser les charges critiques et activer automatiquement le démarrage/arrêt d’un générateur diesel via des contacts secs. Plusieurs modes de fonctionnement peuvent être configurés facilement via l’application mobile, ce qui permet de personnaliser la stratégie énergétique et d’optimiser le rendement.

À propos d’Hinen

Forte de plus de 20 ans d’expérience en fabrication avancée, la société Hinen est cotée publiquement à la Bourse de Shenzhen (code : 300787) et est un partenaire OEM/ODM de confiance pour plus de 400 marques dans le monde. Sa chaîne d’approvisionnement verticalement intégrée, couvrant la production de cellules de batterie, la R&D des onduleurs et l’assemblage complet des systèmes, garantit qualité, innovation et maîtrise des coûts.

Avec des bureaux et des équipes de service en Europe, au Royaume-Uni, en Australie et en Afrique, Hinen associe technologie mondiale et support local. Après s’être classée parmi les cinq premiers fabricants de batteries en Australie en 2025, l’entreprise accélère son expansion en Europe et sur les marchés émergents, avec pour mission d’offrir une énergie propre, fiable, intelligente et abordable aux foyers et aux entreprises du monde entier.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/84f55cc1-c959-4389-8554-3de52851b5c0