“Ahorro real” en la conducción del mundo real: Geely STARRAY EM-i obtiene un título de GUINNESS WORLD RECORDS™

HANGZHOU, China, Dec. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tras la exitosa finalización de un riguroso desafío de conducción en Melbourne y Sídney entre el 9 y el 10 de diciembre de 2025, Geely Auto se enorgullece de anunciar que el Geely STARRAY EM-i (conocido como Geely EX5 EM-i en algunos mercados) ha obtenido el título de GUINNESS WORLD RECORDS™ (Récords Mundiales Guinness) al menor consumo de combustible al recorrer la ruta costera Sídney–Melbourne por un SUV de producción con sistema híbrido enchufable. Si bien el título es un testimonio de la excelencia en ingeniería, la verdadera historia radica en lo que este logro representa para los consumidores: la prueba definitiva de que el STARRAY EM-i "realmente ahorra".

Más allá de los límites, para todos: Una prueba para el mundo real

Este récord fue impulsado por la filosofía de "Más allá de los límites, para todos", un compromiso para hacer que la eficacia energética de primer nivel sea comprensible y accesible para los usuarios comunes. Geely Auto eligió estratégicamente la ruta costera de Sídney a Melbourne para representar la distancia típica de conducción entre grandes metrópolis globales, reflejando trayectos como Pekín–Shanghái o Roma–Múnich.

Al alejarse de las pistas de prueba cerradas, Geely Auto puso al Geely STARRAY EM-i a prueba en el mundo real al seleccionar esta ruta. El vehículo afrontó un viaje de larga distancia que reúne desafíos reales a los que los conductores se enfrentan a diario: recorrer largas distancias, subir y bajar pendientes con frecuencia, lidiar con la congestión urbana y soportar altas temperaturas en verano. Lograr un consumo de combustible verificado de 3,83 L/100 km bajo estas condiciones específicas tiene mucho más peso que los datos de laboratorio estándar, confirmando que, para el usuario cotidiano, el “ahorro real” prometido por Geely es tangible y reproducible, independientemente del terreno o el tráfico.

Rompiendo el mito de la "batería baja" con la tecnología EM-i

Un escepticismo común en torno a los vehículos híbridos enchufables (PHEV) es el temor a que el consumo de combustible se dispare cuando la batería se agota —conocido como “descuento de desempeño” o brecha PHEV. El desafío Geely STARRAY EM-i fue diseñado para refutar directamente esta percepción negativa. El rendimiento que rompió récord fue impulsado por la Tecnología Súper Híbrida EM-i patentada de Geely Auto. En su núcleo se encuentra un motor híbrido dedicado con eficiencia térmica de clase mundial. Al combinarse con el sistema E-Drive “11-en-1”, el vehículo garantiza que la potencia y la eficiencia no se degraden, incluso cuando el estado de carga de la batería es bajo.

Este comportamiento “sin pérdidas” significa que el Geely STARRAY EM-i mantiene una operación de alta eficiencia en todo momento, resolviendo el problema del “descuento de desempeño” que ha afectado al segmento. Ya sea completamente cargado o funcionando con combustible, el vehículo sigue siendo una solución ultraeficaz y de ahorro de costos para las familias.

De romper récords a best-seller

El valor del Geely STARRAY EM-i ya está siendo reconocido por los consumidores de todo el mundo. En Australia, su mercado de debut, el modelo se disparó para convertirse en el segundo híbrido enchufable más vendido en apenas un mes desde su lanzamiento. Además, Geely Auto está comprometida a llevar esta tecnología a más regiones del planeta. El modelo ya se comercializa en mercados como Nueva Zelanda, Polonia, Italia, Sudáfrica e Indonesia. En un paso significativo hacia la localización, el modelo ha iniciado su producción en Indonesia y comenzará la producción local en Brasil el próximo año, bajo el nombre Geely EX5 EM-i.

El título de GUINNESS WORLD RECORDS™ es más que un reconocimiento; es un sello de aprobación de la promesa de democratización tecnológica de Geely. Al lograr una eficiencia de récord mundial en un SUV de producción masiva, Geely Auto garantiza que los beneficios de menores costos operativos, mayor autonomía y estándares de viaje más seguros estén disponibles para todos. El Geely STRRAY EM-i y presenta hoy no solo como un poseedor de récords, sino como un socio confiable que ahorra de verdad en cada viaje, para cada familia, en todas partes.

Acerca de Geely Auto Group

Geely Auto Group es un fabricante de automóviles líder, con sede en Hangzhou, China, y fue fundado en 1997 como una unidad subsidiaria de Zhejiang Geely Holding Group (ZGH). El Grupo gestiona varias marcas líderes, como Geely Auto, Lynk & Co y Zeekr. Geely Auto Group también es el socio estratégico global del fabricante nacional de automóviles de Malasia, PROTON.

El Grupo emplea a más de 50.000 personas y opera 12 plantas y 5 centros globales de I + D en Hangzhou, Ningbo, Gotemburgo, Coventry y Frankfurt. El Grupo también cuenta con 5 estudios de diseño globales en Shanghái, Ningbo, Gotemburgo, Milán y Coventry, respectivamente, con más de 1000 empleados. Geely Automobile Holdings, una empresa subsidiaria que posee participaciones de control en Geely Auto, Lynk & Co y Zeekr, cotiza en la bolsa de valores de Hong Kong desde 2005.

En 2024, las marcas bajo la gestión de Geely Auto Group vendieron más de 2,17 millones de unidades, lo que representa un aumento interanual del 32%.

Contacto de prensa:

Geely Auto International Corporation Public Relations

geely.global.pr@geely.com

Empresa: Geely Auto Group

Contacto: Geely Auto International Corporation Public Relations

E-mail: geely.global.pr@geely.com

Sitio web: https://www.geely.com/

Ciudad: Hangzhou

Fotos asociadas a este comunicado de prensa están disponibles en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a0012417-9921-4c29-929c-80743d3eed1c

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/12ccfc55-b291-46ec-bfbf-1244d0b33419

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/36464bb1-3135-4dbb-9077-c634d7593755

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/57b777d9-5123-4021-9217-f56253d145a1