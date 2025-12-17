Olulise osa muudatus

Lähtuvalt väärtpaberituruseaduse §-st 186 teavitab Nordic Fibreboard AS börsi olulise osaluse muutusest.
10.12.2025 toimunud tehingu tulemusena müüs VÄÄTSA AGRO AS (registrikood 10069725) 4 107 240 Nordic Fibreboard AS-i (registrikood: 11421437) aktsiat ROSAMIL OÜ-le (registrikood 11192238). VÄÄTSA AGRO AS ja ROSAMIL OÜ on mõlemad 100% Joakim Johan Heleniuse kontrolli all olevad ettevõtted.
VÄÄTSA AGRO AS omas enne tehingu tegemist 48,33% Nordic Fibreboard AS-i aktsiatest (st 4 107 240 aktsiat). Pärast tehingu tegemist VÄÄTSA AGRO Nordic Fibreboard AS-i aktsiaid ei oma.
ROSAMIL OÜ omas enne tehingu tegemist 0,00% Nordic Fibreboard AS-i aktsiatest (st 0 aktsiat). Pärast tehingu tegemist omab ROSAMIL OÜ 48,33% Nordic Fibreboard AS-i aktsiatest (st 4 107 240 aktsiat).
Enne tehingu tegemist omas Joakim Johan Helenius otseselt ja kaudselt 81,37% Nordic Fibreboard AS-i aktsiatest (st 6 915 284 aktsiat). Pärast tehingu tegemist omab Joakim Johan Helenius endiselt otseselt ja kaudselt 81,37% Nordic Fibreboard AS-i aktsiatest (st 6 915 284 aktsiat).
Enel Äkke
Juhatuse liige
Nordic Fibreboard AS
group@nordicfibreboard.com