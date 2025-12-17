







Mise à disposition du Rapport semestriel

Exercice intermédiaire au 30 septembre 2025





Vitry-le-François, France – 17 décembre 2025 à 8h00 (CET), France

Haffner Energy (code ISIN : FR0014007ND6 – Mnémonique : ALHAF), annonce aujourd’hui la publication de son Rapport semestriel pour l’exercice intermédiaire au 30 septembre 2025.

Le 15 décembre 2025, le Conseil d’Administration de la Société a arrêté les comptes consolidés désormais établis selon les normes comptables françaises. Les résultats ont été publiés le 16 décembre 2025 à 8h00.

Le Rapport semestriel 2025 peut être consulté sur le site internet de la Société ici .

Retrouvez également l’espace dédié aux investisseurs ici.

A propos de Haffner Energy

Haffner Energy est une entreprise française qui fournit des solutions pour la production de carburants renouvelables compétitifs. Forte de 31 ans d'expérience dans la conversion de la biomasse en énergies renouvelables, elle a développé des technologies propriétaires innovantes de thermolyse et de gazéification de la biomasse qui permettent de produire du gaz, de l'hydrogène et du méthanol renouvelables ainsi que du Carburant d’Aviation Durable (SAF). L'entreprise contribue également à régénérer la planète, par la co-production de CO 2 biogénique et de biocarbone (ou char/biochar). Haffner Energy est cotée sur Euronext Growth (ISIN code : FR0014007ND6 – Code mnémonique : ALHAF).

