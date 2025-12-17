Paris, le 17 Décembre, 2025, 8h30

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nomination de Laetitia Brun au poste de Directrice des Ressources Humaines du Groupe Eramet, membre du Comité Exécutif

Eramet annonce la nomination de Laetitia Brun au poste de Directrice des Ressources Humaines du Groupe, à compter du 9 février 2026. À ce titre, elle deviendra membre du Comité Exécutif. Elle succédera à Anne-Marie Le Maignan, qui a décidé de prendre sa retraite après vingt-deux années consacrées à accompagner le développement du Groupe et sa récente transformation en acteur pur des mines et métaux.

Anne-Marie Le Maignan a rejoint le Groupe en 2003 en tant que Directrice des Talents du Groupe, avant d'occuper successivement des postes de direction RH au niveau des entités et des unités opérationnelles. En 2020, elle a été nommée Directrice des Ressources Humaines du Groupe et membre du Comité Exécutif. Avant de rejoindre Eramet, elle a passé 13 ans au sein du Groupe Saint-Gobain.

Laetitia Brun est une spécialiste des ressources humaines, avec plus de 20 ans d'expérience à l’international et un solide parcours dans divers secteurs tels que la chimie, la métallurgie, les infrastructures et les transports.

Laetitia Brun occupait jusqu’à présent le poste de Directrice des Ressources Humaines Groupe chez Seqens, un leader mondial des solutions pharmaceutiques et des ingrédients spécialisés, où elle était également membre du Comité Exécutif. Avant cela, elle a passé 15 ans au sein de Rhodia et Solvay, où elle a occupé divers postes de direction RH dans les domaines de la formation et du développement, de la gestion de carrière, des relations industrielles et de la gestion de projets, avant de devenir Directrice RH pour plusieurs fonctions et activités internationales. Elle a ensuite rejoint Winoa en tant que Directrice des Ressources Humaines Groupe, avec une responsabilité supplémentaire pour la Sécurité et la Communication, avant de rejoindre Getlink, une société cotée à l'indice SBF120.

Tout au long de sa carrière, Laetitia a occupé des postes de direction en France, en Belgique et au Royaume-Uni, apportant une forte perspective internationale à la direction stratégique des ressources humaines. Dans ses différentes fonctions au sein d'organisations complexes, matricielles et multiculturelles, elle a constamment mené d'importants programmes de transformation, élaboré des stratégies RH à fort impact et promu le développement des capacités de leadership dans des environnements internationaux diversifiés.

Paulo Castellari, Directeur Général d'Eramet, a commenté :

Au nom d'Eramet, je tiens à exprimer nos sincères remerciements à Anne-Marie Le Maignan pour son engagement et sa contribution tout au long du repositionnement du Groupe. Pendant plus de deux décennies, elle a joué un rôle important dans la structuration de notre fonction RH, le développement des talents à tous les niveaux de l'organisation. Nous lui adressons nos vœux les plus chaleureux pour ce nouveau chapitre de sa vie.

Nous sommes ravis d'accueillir Laetitia Brun en tant que nouvelle Directrice des Ressources Humaines et membre du Comité Exécutif. Son expérience internationale approfondie, sa compréhension des environnements industriels et sa forte capacité à conduire des transformations seront des atouts clés pour renforcer davantage notre performance, le développement des talents et la culture d'une exploitation minière sûre et inclusive.

À PROPOS D'ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, et lithium : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

www.eramet.com

CONTACT INVESTISSEURS



Directrice des Relations Investisseurs



Sandrine Nourry-Dabi



T. +33 1 45 38 37 02



sandrine.nourrydabi@eramet.com



CONTACT PRESSE



Responsable des Relations Médias



Fanny Mounier



T. +33 7 65 26 46 83



fanny.mounier@eramet.com



Chargée des Relations Médias



Nedjma Amrani



T. +33 6 65 65 44 49



nedjma.amrani@eramet.com





Pièce jointe