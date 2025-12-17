Ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner

Indberetning nr. 19 / 2025

Indberetning og offentliggørelse om aktiebesiddelser hos Jyske Banks indberetningspligtige i henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug. For yderligere detaljer henvises til de vedhæftede skemaer. 

Michael C. Mariegaard Lars Stensgaard Mørch Peter Schleidt Erik Gadeberg

