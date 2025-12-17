Pranešimas ir viešas atskleidimas apie vadovaujamas pareigas einančių asmenų ir su jais glaudžiai susijusių asmenų sandorius

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ (toliau – Bendrovė), kurios vertybiniai popieriai (toliau – Obligacijos) yra įtraukti ir jais prekiaujama Nasdaq skolos vertybinių popierių sąraše.
Bendrovė gavo pranešimą asmens, glaudžiai susijusio su vadovaujančias pareigas einančiu asmeniu, dėl Bendrovės obligacijomis sudarytų sandorių (pridedama).
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Mantas Auruškevičius
Investicinės bendrovės valdytojas
mantas.auruskevicius@lordslb.lt
Priedai
- 2025 12 15 Pranešimas apie sandorius AEI keitimas (B) TP 1M
- 2025 12 15 Pranešimas apie sandorius AEI keitimas (S) Glera 1M
- 2025 12 15 Pranešimas apie sandorius AEI keitimas (B) Glera 1M
- 2025 12 15 Pranešimas apie sandorius AEI keitimas (S) TP 1M