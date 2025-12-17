Reykjavíkurborg – skuldabréfaútboð RVK 44 1

Í dag, miðvikudaginn 17. desember, efnir Reykjavíkurborg til útboðs á skuldabréfaflokknum RVK 44 1. Heimild til lántöku á árinu 2025 var 16.500 m.kr. í fjárhagsáætlun en áætluð lántaka er lækkuð í útkomuspá ársins í 15.500 m.kr. Borgarráð samþykkti á fundi sínum 11. desember sl. heimild til að draga allt að 20 milljónir evra á lán hjá Þróunarbanka Evrópuráðsins (CEB) á árinu 2025. Lántaka hjá CEB fellur undir lántökuáætlun ársins. Nú liggur fyrir að ádrátturinn verður 19 milljónir evra. Þetta er áttunda útboð ársins.
RVK 44 1 ber fasta 3,75% verðtryggða vexti og greiðir jafnar greiðslur á sex mánaða fresti með lokagjalddaga 21. maí 2044. Heildarstærð RVK 44 1 fyrir þetta útboð nemur alls 11.256 m.kr. að nafnvirði að meðtöldum eigin bréfum Reykjavíkurborgar vegna viðskiptavaktar 800 m.kr.
Útboðið verður með hollenskri aðferð, þar sem öll skuldabréf verða seld á hæstu ávöxtunarkröfu sem tekið verður. Reykjavíkurborg áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er að hluta eða í heild eða hafna öllum. Niðurstöður útboðsins verða birtar opinberlega eigi síðar en næsta virka dag eftir útboð.
Áætlaður uppgjörsdagur er þriðjudagurinn 23. desember nk.
Reykjavíkurborg hefur boðið viðskiptavökum, sem eru Arion banki, Íslandsbanki, Kvika banki og Landsbanki, að hafa umsjón með útboðinu og taka á móti tilboðum. Tilboðum skal skilað inn á netfangið fjarstyring@reykjavik.is fyrir kl. 16:00 í dag.
Nánari upplýsingar veitir:
Bjarki Rafn Eiríksson
Skrifstofa fjárstýringar og innheimtu
Netfang: bjarki.rafn.eiriksson@reykjavik.is