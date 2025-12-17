Selskabsmeddelelse nr. 14 / 2025
17. december 2025
Indberetning af ledende medarbejderes og disse nærtståendes transaktioner med NewCap Holding A/S aktier
NewCap Holding A/S offentliggør hermed oplysninger om transaktioner foretaget af ledende medarbejdere og disse nærtståendes transaktioner med NewCap Holding A/S aktier.
Nærtstående til bestyrelsesformand Mogens de Linde
Driftsselskabet af 28. december 2001 A/S 1.293.124 stk. aktier
Se venligst vedhæftede bilag.
Med venlig hilsen
NewCap Holding A/S
For yderligere information kontakt venligst:
Peter Steen Christensen
Telefon: +45 2370 5885
Email: info@newcap.dk
