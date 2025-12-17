Indberetning af ledende medarbejderes og disse nærtståendes transaktioner med NewCap Holding A/S aktier

Selskabsmeddelelse nr. 14 / 2025

17. december 2025

Indberetning af ledende medarbejderes og disse nærtståendes transaktioner med NewCap Holding A/S aktier

NewCap Holding A/S offentliggør hermed oplysninger om transaktioner foretaget af ledende medarbejdere og disse nærtståendes transaktioner med NewCap Holding A/S aktier.

Nærtstående til bestyrelsesformand Mogens de Linde
Driftsselskabet af 28. december 2001 A/S                1.293.124 stk. aktier

Med venlig hilsen

NewCap Holding A/S

For yderligere information kontakt venligst:

Peter Steen Christensen

Telefon: +45 2370 5885

Email: info@newcap.dk

