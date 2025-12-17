Investeringsforeningen Sydinvest, opdatering af selskabsmeddelelse nr. 37 af 16. december 2025.

(Selskabsmeddelelse 38/2025)
Følgende opdatering er gennemført i prospektet:
Som følge af en fejl var det i selskabsmeddelelse nr. 37 udeladt, at nedenstående andelsklasser i afdelingen Formue Obligationer KL havde fået ændret en af komponenterne i det sammensatte benchmark:
|Andelsklasse
|ISIN
|Formue Obligationer A DKK
|DK0061806981
|Formue Obligationer W Dkk d
|DK0061807013
Ændringen træder i kraft den 31. december 2025. Det nuværende og fremtidige benchmark fremgår af beskrivelsen af afdelingen på side 24 i prospektet.
Prospektet er vedhæftet og kan findes på www.sydinvest.dk.
Med venlig hilsen
Syd Fund Management A/S
Tlf. 74 37 33 00
