Investeringsforeningen Sydinvest, opdatering af selskabsmeddelelse nr. 37 af 16. december 2025.

(Selskabsmeddelelse 38/2025)

Følgende opdatering er gennemført i prospektet:

Som følge af en fejl var det i selskabsmeddelelse nr. 37 udeladt, at nedenstående andelsklasser i afdelingen Formue Obligationer KL havde fået ændret en af komponenterne i det sammensatte benchmark:

Andelsklasse ISIN Formue Obligationer A DKK DK0061806981 Formue Obligationer W Dkk d DK0061807013

Ændringen træder i kraft den 31. december 2025. Det nuværende og fremtidige benchmark fremgår af beskrivelsen af afdelingen på side 24 i prospektet.

Prospektet er vedhæftet og kan findes på www.sydinvest.dk.

Med venlig hilsen

Syd Fund Management A/S

Tlf. 74 37 33 00

Vedhæftet fil