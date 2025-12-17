La Semaine annuelle du Don de Bunzl fournit 4 000 lb de produits essentiels aux banques alimentaires canadiennes





La Semaine annuelle du don de Bunzl Canada, en partenariat avec Banques alimentaires Canada, permet de remettre des milliers de livres de produits essentiels d’hygiène et de nettoyage aux familles dans le besoin.

BURLINGTON, Ontario, 17 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bunzl Canada est fier d’annoncer sa Semaine du Don 2025, poursuivant son partenariat avec Banques alimentaires Canada afin de fournir des produits essentiels de soins personnels, d’hygiène et de sécurité aux banques alimentaires partout au pays.

Cette initiative arrive à un moment critique, alors que les banques alimentaires locales font face à des défis grandissants : hausse des coûts, baisse des dons et demande sans précédent.

Tout au long du mois de décembre, les divisions Nettoyage & Hygiène et R3 Redistribution de Bunzl Canada livrent environ 13 palettes de produits non alimentaires (près de 4 000 lb au total) aux centres de distribution de Banques alimentaires Canada à travers le pays. Ces dons comprennent du papier hygiénique, du savon pour les mains, du désinfectant et des produits d’entretien ménager. Ces articles sont essentiels pour la santé et l’hygiène, mais souvent inaccessibles pour les familles qui peinent à mettre de la nourriture sur la table.

« En 2025, le besoin de soutien communautaire est plus grand que jamais. Notre Semaine du Don reflète la conviction de Bunzl Canada que la santé et la dignité ne devraient jamais être facultatives. En fournissant des produits essentiels d’hygiène et de sécurité, nous aidons les familles à se concentrer sur ce qui compte le plus :l’alimentation et le bien-être, sans avoir à faire des choix impossibles », a déclaré John Howlett, président de Bunzl Canada.

« Nos racines dans les communautés locales font de la Semaine du Don bien plus qu’un simple don. C’est une occasion de faire une réelle différence pour les Canadiens en difficulté pendant la période des Fêtes », a affirmé Margo Hunnisett, vice-présidente du Marketing et des Communications.

La Semaine annuelle du Don est une initiative BUNZL FOR BETTER qui reflète les valeurs de l’entreprise et son engagement à soutenir les communautés canadiennes et l’environnement. Ensemble, nous bâtissons des communautés plus fortes et en meilleure santé, où personne n’est laissé pour compte.

À propos de Bunzl Canada

Bunzl Canada Inc. (bunzlcanada.ca) fournit des produits et équipements de nettoyage et d’hygiène, des emballages alimentaires et des emballages de produits de consommation, de même que des produits industriels et de sécurité qui permettent à plus de 45 000 entreprises canadiennes d’exercer leurs activités quotidiennes de façon optimale. L’entreprise offre à ses clients l’avantage de l’approvisionnement mondial, de l’innovation au chapitre des produits et des activités d’envergure nationale, le tout combiné à un service local empreint de souplesse et à une expertise approfondie des catégories. Bunzl Canada Inc. est une société opérationnelle de Bunzl plc (BNZL.L), une entreprise du FTSE100 cotée à la Bourse de Londres dans le secteur des services de soutien.

Demandes de renseignements des médias

Margo Hunnisett

Vice-présidente, Marketing et communications

Bunzl Canada Inc.

margo.hunnisett@bunzlcanada.ca

(905) 630-3749

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ad286237-369a-46a8-ad93-14b506ce22f4/fr