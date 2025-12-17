Aspo Oyj - Johdon liiketoimet - Erkka Repo

Aspo Oyj Johtohenkilöiden liiketoimet 17.12.2025 klo 13.00 

Ilmoitusvelvollinen 

Nimi: Erkka Antero Repo 

Asema: Talousjohtaja 

Liikkeeseenlaskija: Aspo Oyj 

LEI: 7437000TB0GHDHLPX677 

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS 

Viitenumero: 134432/5/4 

Liiketoimen päivämäärä: 2025-12-16 

Kauppapaikka ei sovellu 

Instrumenttityyppi: OSAKE 

ISIN: FI0009008072 

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN 

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot 

(1): Volyymi: 5106 Yksikköhinta: 0 EUR 

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1): 

Volyymi: 5106 Keskihinta: 0 EUR 



Aspo Oyj  


Rolf Jansson 
toimitusjohtaja 

  

JAKELU:  
Nasdaq Helsinki  
www.aspo.fi  

  

Lisätietoja:  Rolf Jansson, toimitusjohtaja, Aspo Oyj, puh. +358 400 600 264, rolf.jansson@aspo.com   

  

Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Aspon liiketoiminnot – ESL Shipping, Telko and Leipurin – mahdollistavat tulevaisuudenkestäviä valintoja asiakkaille lukuisilla teollisuudenaloilla. Aspo perustettiin vuonna 1929, ja nykyään meillä on noin 800 asiantuntijaa maalla ja merellä. Pohjoismaat ovat kotimarkkinamme, mutta palvelemme asiakkaitamme maailmanluokan ratkaisuilla yhteensä 18 maassa ympäri Eurooppaa sekä muutamissa Aasian maissa.  


Aspo on listattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa.

 

Aspo – Sustainable value creation  


