Aspo Oyj Johtohenkilöiden liiketoimet 17.12.2025 klo 13.00

Aspo Oyj - Johdon liiketoimet - Erkka Repo

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Erkka Antero Repo

Asema: Talousjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Aspo Oyj

LEI: 7437000TB0GHDHLPX677

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 134432/5/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-12-16

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009008072

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 5106 Yksikköhinta: 0 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 5106 Keskihinta: 0 EUR









Aspo Oyj





Rolf Jansson

toimitusjohtaja

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

www.aspo.fi

Lisätietoja: Rolf Jansson, toimitusjohtaja, Aspo Oyj, puh. +358 400 600 264, rolf.jansson@aspo.com

Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Aspon liiketoiminnot – ESL Shipping, Telko and Leipurin – mahdollistavat tulevaisuudenkestäviä valintoja asiakkaille lukuisilla teollisuudenaloilla. Aspo perustettiin vuonna 1929, ja nykyään meillä on noin 800 asiantuntijaa maalla ja merellä. Pohjoismaat ovat kotimarkkinamme, mutta palvelemme asiakkaitamme maailmanluokan ratkaisuilla yhteensä 18 maassa ympäri Eurooppaa sekä muutamissa Aasian maissa.





Aspo on listattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa.

Aspo – Sustainable value creation