Aspo Oyj Johtohenkilöiden liiketoimet 17.12.2025 klo 13.00
Aspo Oyj - Johdon liiketoimet - Erkka Repo
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Erkka Antero Repo
Asema: Talousjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Aspo Oyj
LEI: 7437000TB0GHDHLPX677
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 134432/5/4
Liiketoimen päivämäärä: 2025-12-16
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009008072
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 5106 Yksikköhinta: 0 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 5106 Keskihinta: 0 EUR
Aspo Oyj
Rolf Jansson
toimitusjohtaja
JAKELU:
Nasdaq Helsinki
www.aspo.fi
Lisätietoja: Rolf Jansson, toimitusjohtaja, Aspo Oyj, puh. +358 400 600 264, rolf.jansson@aspo.com
