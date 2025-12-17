MADD Canada demande aux Canadiennes et Canadiens de planifier à l'avance et de conduire sobrement pendant le temps des Fêtes

OAKVILLE, Ontario, 17 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les Canadiennes et Canadiens se préparent à se réunir en famille, entre amis et collègues pour célébrer le temps des Fêtes, MADD Canada demande à tout le monde de faire des choix responsables et de veiller à ce que la conduite avec capacités affaiblies n'ait pas sa place dans leurs festivités. Le temps des Fêtes est l'une des périodes les plus chargées au calendrier social, et étant donné que l'alcool, le cannabis et/ou d'autres drogues font souvent partie de ces événements, il est essentiel de planifier à l'avance un retour à la maison en toute sécurité.

Chaque année, des centaines de personnes au Canada sont tuées et des milliers d’autres sont blessées dans des collisions impliquant l’alcool, le cannabis et/ou d’autres drogues. Ces tragédies tout à fait évitables bouleversent à jamais les familles et les communautés dans tout le pays. Pour les personnes qui ont perdu des êtres chers ou subi des blessures qui ont changé leur vie à jamais, le temps des Fêtes peut être un rappel douloureux de ce qui leur a été tragiquement enlevé.

« Les collisions impliquant la conduite avec capacités affaiblies laissent des places vides à table et changent à jamais la vie des familles », a déclaré Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada. « Le temps des Fêtes devrait être un moment de joie pour les familles, et non une période de tristesse à cause de la perte d'un être cher ou du rétablissement de blessures dévastatrices. En prévoyant un moyen de transport sobre, nous nous protégeons les uns les autres et rendons hommage à toutes les familles dont la vie a été bouleversée à jamais par la conduite avec capacités affaiblies. »

Pour un retour à la maison en toute sécurité, MADD Canada incite fortement les Canadiennes et Canadiens à :

Ne jamais conduire une voiture, un VTT ou tout autre véhicule avec les capacités affaiblies.

Toujours planifier à l’avance pour un moyen sécuritaire à la maison.

Ne jamais monter à bord d’une voiture avec un conducteur aux capacités affaiblies.

Appeler le 911 si vous voyez un conducteur dont les capacités semblent être affaiblies.

Que vous soyez l’hôte ou l’invité d’une fête, voici quelques conseils pour aider tout le monde à rentrer à la maison en toute sécurité :

Pour les fêtards :

Si vous prévoyez de consommer de l’alcool, du cannabis et/ou d’autres drogues, veillez à un retour sobre à la maison. Appelez un Uber ou un taxi, prévoyez d’utiliser les transports en commun ou de passer la nuit sur place.

Veillez sur vos ami(e)s. Si vous pensez qu’une personne a trop bu, ne la laissez pas conduire – aidez-la plutôt à trouver un moyen sécuritaire de rentrer chez elle.

Lors des fêtes de bureau, assurez un transport sécuritaire ou désignez un conducteur sobre afin que tout le monde puisse profiter de la saison des Fêtes dans un esprit de responsabilité.



Pour les hôtes :

Proposez beaucoup de nourriture et des boissons non alcoolisées.

Servez vous-même les boissons pour surveiller la consommation de vos invité(e)s et arrêtez de servir de l’alcool bien avant la fin de la soirée.

Préparez des numéros de taxi ou encouragez vos invité(e)s à utiliser des applications de covoiturage.

Soyez prêt(e) à prendre les clés et à offrir à vos invité(e)s un endroit où rester si nécessaire.

Les personnes à la recherche d’un moyen de transport sécuritaire et fiable pour rentrer à la maison peuvent le faire en un clic avec Uber, l’Appli officielle de MADD Canada pour les services de covoiturage. Visitez uber.com/ca/fr-ca/ pour en savoir davantage.

MADD Canada est actuellement au cœur de sa 38e campagne annuelle Opération ruban rouge, qui vise à promouvoir la conduite sécuritaire et sobre pendant la période des Fêtes. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter : madd.ca/pages/programmes/campagnes-de-sensibilisation/operation-ruban-rouge/?lang=fr.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime violent. Représenté par des groupes de bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca