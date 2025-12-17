Meddelelse nr. 23/2025: Finanskalender 2026





Dato Begivenhed/meddelelse 27. marts 2026 Årsrapport 2025 30. april 2026



30. april 2026 Ordinær generalforsamling



Delårsrapport, 1. kvartal 2026



28. august 2026 Delårsrapport, 1. halvår 2026 27. november 2026 Delårsrapport, 1-3. kvartal 2026

Sidste frist for aktionærernes rettidige fremsættelse af forslag til behandling på selskabets ordinære generalforsamling d. 30. april 2026 er d. 19. marts 2026.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets admini­stre­rende direktør Jens Black på telefon +45 30 65 41 74.

Strategic Investments A/S

