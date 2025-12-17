Meddelelse nr. 23/2025: Finanskalender 2026

DatoBegivenhed/meddelelse
27. marts 2026Årsrapport 2025
30. april 2026

30. april 2026		Ordinær generalforsamling

Delårsrapport, 1. kvartal 2026

 
28. august 2026Delårsrapport, 1. halvår 2026
27. november 2026Delårsrapport, 1-3. kvartal 2026

Sidste frist for aktionærernes rettidige fremsættelse af forslag til behandling på selskabets ordinære generalforsamling d. 30. april 2026 er d. 19. marts 2026.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets admini­stre­rende direktør Jens Black på telefon +45 30 65 41 74.

Med venlig hilsen
Strategic Investments A/S

