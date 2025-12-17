Meddelelse nr. 23/2025: Finanskalender 2026

|Dato
|Begivenhed/meddelelse
|27. marts 2026
|Årsrapport 2025
|30. april 2026
|Ordinær generalforsamling
Delårsrapport, 1. kvartal 2026
|28. august 2026
|Delårsrapport, 1. halvår 2026
|27. november 2026
|Delårsrapport, 1-3. kvartal 2026
Sidste frist for aktionærernes rettidige fremsættelse af forslag til behandling på selskabets ordinære generalforsamling d. 30. april 2026 er d. 19. marts 2026.
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør Jens Black på telefon +45 30 65 41 74.
Med venlig hilsen
Strategic Investments A/S
