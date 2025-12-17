Metaterra presenta su plataforma RWA a escala ciudad en el Harvard Club: del aeropuerto ancla a la economía on-chain

NUEVA YORK, Dec. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Se proyecta que el mercado global de Real-World Assets (RWA) alcance los 2 billones de dólares para 2028. El acelerado avance regulatorio en Estados Unidos está impulsando un fuerte movimiento institucional alrededor de la tokenización, una evolución que se alinea estrechamente con la visión estratégica de Metaterra para 2026.

En una sala repleta en el Harvard Club de Nueva York, Metaterra presentó Beyond Bucharest, su plataforma RWA a escala ciudad, coronando una noche memorable para la industria. La presentación, dirigida a una distinguida audiencia que incluyó a Fernando Vildosola, Stephen L. Norris, Stephen Moore, Rusu Daniel Cezar, Ketan Seth y Brock Pierce, reunió a líderes de las finanzas, blockchain, economía, sector público y la inversión global. El encuentro marcó un hito importante en la visión en evolución de Metaterra para una infraestructura on-chain regulada y basada en activos del mundo real, subrayando la creciente convergencia del capital institucional, los actores gubernamentales y la tecnología financiera de nueva generación.

Integrando el valor on-chain en la actividad económica diaria

A través de sus productos principales, Miracle Cash, Miracle Chain y Miracle Pay, Metaterra se enfoca en dos de las tendencias de más rápido crecimiento en las finanzas digitales: la adopción institucional de activos tokenizados y el auge de aplicaciones blockchain reguladas y basadas en el mundo real.

“Nuestra misión es crear una infraestructura segura y unificada donde los activos tradicionales y las finanzas digitales puedan operar lado a lado”, señaló Douglas Anderson, CEO de Wall Street Capital Partners. “La tokenización se está convirtiendo en un componente fundamental de los sistemas financieros modernos. El cripto no tiene que mantenerse en lo abstracto: tu billetera puede ser tu boleto, tu derecho de acceso y tu puerta de entrada a la utilidad en el mundo real”.

“Los Real-World Assets ya no son un concepto experimental; han evolucionado hacia estructuras financieras reguladas, auditables y escalables”, afirmó Ebru Törehan, miembro del directorio de Metaterra y Chief Real-World Assets Officer. “A medida que el marco regulatorio en Estados Unidos continúa tomando forma, un enfoque más institucional, uno que fomenta la innovación mientras prioriza la integridad del mercado, está cobrando fuerza rápidamente. La visión Beyond Bucharest de Metaterra busca traducir esta transformación en un modelo económico transparente y sostenible a escala ciudad, donde los RWA y la tokenización se integran en sistemas reales de flujo de caja”.

Metaterra Holdings funge como la empresa matriz estratégica detrás del ecosistema Miracle, que incluye Miracle Chain, Miracle Cash y Miracle Pay.

