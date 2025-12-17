Metaterra revela plataforma RWA em escala de cidade no Harvard Club: de âncora aeroportuária à economia on-chain

NOVA YORK, Dec. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O mercado global de Ativos do Mundo Real (RWA) está projetado para alcançar US$ 2 trilhões até 2028. O avanço acelerado da regulamentação nos Estados Unidos está impulsionando o interesse institucional em torno da tokenização, uma evolução que se alinha de perto à visão estratégica da Metaterra para 2026.

Em uma sala lotada no Harvard Club, em Nova York, a Metaterra apresentou o Beyond Bucharest, sua plataforma de Ativos do Mundo Real (RWA) em escala de cidade, coroando uma noite memorável para o setor. Apresentada diante de um público distinto que incluiu Fernando Vildosola, Stephen L. Norris, Stephen Moore, Rusu Daniel Cezar, Ketan Seth e Brock Pierce, a apresentação reuniu figuras de destaque das áreas de finanças, blockchain, economia, liderança pública e investimento global. O encontro marcou um marco significativo na visão em evolução da Metaterra para uma infraestrutura on-chain regulada e conectada ao mundo real, destacando a crescente convergência entre capital institucional, stakeholders governamentais e tecnologia financeira de próxima geração.

Levando valor on-chain para a atividade econômica cotidiana

Por meio de seus produtos principais — Miracle Cash, Miracle Chain e Miracle Pay — a Metaterra está focando em duas das tendências de crescimento mais rápido nas finanças digitais: a adoção de ativos tokenizados em nível institucional e a ascensão de aplicações blockchain reguladas e conectadas ao mundo real.

“Nossa missão é criar uma infraestrutura segura e unificada onde ativos tradicionais e finanças digitais possam operar lado a lado”, disse Douglas Anderson, CEO da Wall Street Capital Partners. “A tokenização está se tornando um componente fundamental dos sistemas financeiros modernos. Cripto não precisa permanecer abstrata; sua carteira pode ser seu ingresso, seu direito de acesso e sua porta de entrada para utilidade no mundo real.”

“Os Ativos do Mundo Real não são mais um conceito experimental; eles evoluíram para estruturas financeiras regulamentadas, auditáveis e escaláveis”, disse Ebru Törehan, Diretora do Conselho da Metaterra e Chief Real-World Assets Officer. “À medida que o quadro regulatório nos Estados Unidos continua a se consolidar, uma abordagem mais institucional — que incentiva a inovação ao mesmo tempo em que prioriza a integridade do mercado — está se consolidando rapidamente. A visão Beyond Bucharest da Metaterra busca traduzir essa transformação em um modelo econômico transparente e sustentável em escala de cidade, onde RWA e tokenização são integrados a sistemas de fluxo de caixa real.”

A Metaterra Holdings atua como a empresa estratégica guarda-chuva por trás do ecossistema Miracle, que inclui Miracle Chain, Miracle Cash e Miracle Pay.

Para mais informações: https://www.metaterra.com

Foto deste comunicado disponível em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bd1e9d11-30a5-4a1a-8453-0d499e0e4366/pt