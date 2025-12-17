Bombardier annonce un remboursement de la dette de 500 millions $ et confirme que le plan de désendettement est sur la bonne voie

MONTRÉAL, 17 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui que l’entreprise est en voie d’atteindre son objectif précédemment annoncé d’un ratio d’endettement net compris entre 2,0 et 2,5x. Avec l’avis de remboursement de la dette de 500 millions $ annoncé le 17 décembre, qui devrait être finalisé d’ici le 17 février 2026, l’équipe de Bombardier aura réussi à réduire sa dette à long terme de 5,5 milliards $ depuis décembre 2020, générant ainsi une économie annualisée de plus de 409 millions $ en frais d’intérêts(1).

Cette réussite reflète l’attention particulière accordée par Bombardier au déploiement responsable de son capital et à la gestion proactive de l’échéance de sa dette, afin d’assurer la flexibilité nécessaire pour investir dans des initiatives de croissance stratégiques qui généreront davantage de valeur. Parallèlement, l’entreprise a bénéficié de plusieurs révisions à la hausse de sa cote de crédit, atteignant récemment la cote Ba3 chez Moody’s et BB- chez S&P Global Ratings.

« Notre approche proactive en matière de gestion des liquidités et de la dette a été l’un des piliers du redressement de Bombardier et reflète la stratégie fondamentale qui a été définie et parfaitement mise en œuvre par notre équipe disciplinée », a déclaré Bart Demosky, vice-président exécutif et chef de la direction financière. « En continuant à accorder la priorité à la réduction de la dette et au renforcement des liquidités, Bombardier est en voie d’atteindre ses objectifs de désendettement à long terme, ce qui nous a permis d’améliorer la résilience et la flexibilité financière de l’entreprise. Nous sommes en mesure d’investir en toute confiance dans l’avenir de notre entreprise, tout en restant attentifs aux occasions d’améliorer davantage nos ratios d’endettement. Cette mentalité continuera à façonner notre succès. »

Bombardier avait initialement annoncé un objectif de ratio d’endettement net à long terme d’environ 3,0x lors de la Journée des investisseurs 2021 de l’entreprise. Cet objectif a ensuite été révisé à 2,0-2,5x en 2023, grâce à une excellente exécution de la stratégie et à des assises solides.

(1) ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés figurant dans cette annonce sont de nature prospective; ils sont fondés sur les attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 200 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Information

Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com.

Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service à la clientèle de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site bombardier.com. Suivez-nous sur X @Bombardier.

