Internationale Freunde gedenken den Opfern des Massakers von Nanjing in Nanjing

NANJING, China, Dec. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die nationale Gedenkfeier für die Opfer des Massakers von Nanjing fand am 13. Dezember 2025 in der Gedenkhalle für die Opfer des Massakers von Nanjing durch japanische Invasoren in Nanjing statt.

Eine Reihe internationaler Freunde nahm an der Zeremonie teil, und es wurde eine „Kerzenlicht-Gedenkfeier“ abgehalten, um der Opfer zu gedenken. Zu ihnen gehörten Sayoko Yamauchi aus Japan, Christoph Reinhardt, der Urenkel von John Rabe, und Friedrich Rosen, der Enkel von Georg Rosen, ehemaliger Diplomat der deutschen Botschaft in China.

„Ich bin nach Nanjing gekommen, um den Opfern zu gedenken und mehr über die Geschichte zu erfahren“, erklärte Yamauchi. Da die Überlebenden des Massakers von Nanjing nach und nach sterben, hofft sie, dass die japanische Gesellschaft über Möglichkeiten nachdenkt, wie die Erinnerung an die Opfer bewahrt und historische Fakten weitergegeben werden können. „Der Zweck des Erinnerns an die Geschichte besteht darin, sich ihr direkt zu stellen und Lehren daraus zu ziehen. Wir freuen uns auf einen friedlicheren Austausch zwischen den beiden Völkern“, sagte sie.

Reinhardt spendete dem Gedenkhaus für die Opfer des Massakers von Nanjing durch japanische Invasoren Archivmaterial, darunter eine Bronzetafel mit den Namen von John Rabe und seiner Frau sowie Geschenke, die Rabe als Kind erhalten hatte. Anschließend begleitete er seine Tochter in die Halle. Sie war schockiert und erklärte, sie könne nicht glauben, dass solche brutalen Vorfälle stattgefunden hätten.

Georg Rosen war an der Einrichtung der Sicherheitszone von Nanjing beteiligt und legte beim japanischen Konsulat Protest ein. In seinem „Rosen-Bericht“ an das deutsche Auswärtige Amt beschrieb er detailliert die von japanischen Truppen begangenen Gräueltaten. „Obwohl mein Großvater Verfolgung erlitt und deshalb gezwungen war, Deutschland zu verlassen, betrachtete er seine Erfahrungen in Nanjing als Teil seines Lebens. Er sprach selten darüber, was er in Nanjing geleistet hatte, da er es für seine Pflicht hielt und nicht damit prahlen wollte“, sagte Friedrich Rosen.

