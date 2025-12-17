Tilkynning frá Eimskip

Eimskipafélagi Íslands hf. hefur aftur borist stefna frá Alcoa Fjarðaáli sf., vegna meints tjóns stefnanda af sakarefni ákvörðunar Samkeppniseftirlitsins nr. 33/2023, sem laut að árunum 2008-2013, á hendur Samskipum hf., Samskipum Holding B.V., Eimskip Ísland ehf. auk Eimskipafélags Íslands hf. Í þetta skiptið er stefnt til viðurkenningar á óskiptri bótaskyldu, án fjárhæðar.
Alcoa tók ákvörðun í maí síðastliðnum að fella niður skaðabótamál gegn Eimskip og greiða félaginu málskostnað. Hefur félagið nú höfðað mál að nýju vegna þessa, þó þannig að nú er engin fjárkrafa gerð heldur stefnt til viðurkenningar á bótaskyldu án fjárhæðar.
Málatilbúnaður Alcoa, í málinu sem það felldi niður, byggði nær alfarið á minnisblaði ráðgjafafyrirtækisins Analytica ehf. Ráðgjafafyrirtækið Hagrannsóknir sf. komst að afgerandi niðurstöðu um að vankantar í minnisblaði Analytica væru svo alvarlegir og ályktanir svo rangar að minnisblaðið væri í heild ónothæft sem mat á meintu tjóni. Skýrsla Hagrannsókna stendur óhögguð, en í nýrri stefnu er þrátt fyrir það enn byggt á minnisblaði Analytica, án þess að minnast einu orði á skýrslu Hagrannsókna sf. sem hnekkti niðurstöðum Analytica.
Það var og er mat Eimskips að ekkert tilefni sé til málsóknar stefnanda, enda eru skilyrði skaðabótaskyldu ekki uppfyllt. Þá er ætlað tjón stefnanda engum haldbærum gögnum stutt.