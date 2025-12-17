Strategi for statens låntagning i 2026

Strategiopdateringen for statens låntagning i 2026 er nu offentliggjort. De vigtigste budskaber i strategien er:

Sigtepunkt på 65 mia. kr. for indenlandsk obligationssalg

Sigtepunktet for salget af statsobligationer er 65 mia. kr. i 2026. Fokus vil fortsat være på at udstede i de 2- og 10-årige nominelle løbetidssegmenter suppleret med udstedelser i den grønne obligation, den 30-årige obligation samt statens inflationsindekserede statsobligationsprogram.

Åbning af ny 2-årig statsobligation

I januar 2026 åbnes en ny 2-årig statsobligation med udløb i 2028 via auktion. Den nye statsobligation erstatter 0,50 pct. Danske Stat 2027 som 2-årigt låneviftepapir og vil løbende blive opbygget gennem auktioner og tap.

Fortsat udstedelse i statens grønne obligationsprogram

Statens 10-årige grønne statsobligation, 2,25 pct. Danske Stat 2035G, vil løbende blive udbudt på auktioner i 2026. Der vil blive udstedt op til 10 mia. kr. i obligationen i 2026.

Strategimeddelelsen er tilgængelig på www.statsgaeld.dk.

Henvendelser kan rettes til Henrik Nørby på telefon +45 3363 6525 eller mail: governmentdebt@nationalbanken.dk.

Vedhæftet fil