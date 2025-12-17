Veson Nautical publie son rapport gratuit de fin d’année 2025 sur le marché du transport maritime, offrant une analyse fondée sur les données d’une année marquée par des performances sectorielles contrastées

BOSTON, 17 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Veson Nautical annonce ce jour la publication de son rapport gratuit de fin d’année 2025 sur le marché du transport maritime, une analyse exhaustive de plus de 60 pages consacrée aux forces qui ont façonné les marchés mondiaux du transport maritime tout au long de l’année. Ce rapport combine les bases de données propriétaires de Veson avec l’expertise analytique de ses équipes afin d’offrir aux professionnels du maritime une compréhension claire et étayée par les données des évolutions des valeurs d’actifs, de l’activité des flottes et des impacts réglementaires sur l’ensemble des principaux segments de navires.

« L’année écoulée a démontré à quel point le marché pouvait basculer rapidement lorsque les tensions géopolitiques, les évolutions réglementaires et les changements des flux commerciaux s’entrecroisent », a déclaré Matt Freeman, vice-président chargé de l’évaluation et de l’analyse chez Veson Nautical. « Avec ce rapport, notre objectif est de fournir aux acteurs du maritime des analyses transparentes et riches en données sur ces dynamiques, des analyses qui expliquent non seulement ce qui s’est produit en 2025, mais qui permettent également de mieux cadrer les attentes pour l’année à venir. »

Les principales conclusions du rapport mettent en évidence de forts contrastes entre les différents segments du transport maritime, notamment :

L’instabilité en mer Rouge , qui a modifié les schémas de navigation et allongé les distances de voyage.

, qui a modifié les schémas de navigation et allongé les distances de voyage. La mise en œuvre de FuelEU Maritime , ajoutant de la complexité opérationnelle et commerciale.

, ajoutant de la complexité opérationnelle et commerciale. De fortes hausses de la valeur des actifs pour les vraquiers Capesize et les porte-conteneurs de taille intermédiaire.

pour les vraquiers Capesize et les porte-conteneurs de taille intermédiaire. Une pression baissière sur les pétroliers produits et les méthaniers (LNG) dans un contexte de fondamentaux plus faibles.

sur les pétroliers produits et les méthaniers (LNG) dans un contexte de fondamentaux plus faibles. Une baisse globale de l’activité transactionnelle , avec toutefois une liquidité résiliente dans les segments des pétroliers bruts et des porte-conteneurs.

, avec toutefois une liquidité résiliente dans les segments des pétroliers bruts et des porte-conteneurs. Un recul des commandes de navires neufs dans plusieurs secteurs, sous l’effet des tensions géopolitiques, du resserrement de l’offre de navires et des incertitudes liées aux technologies de carburants alternatifs.

Le rapport propose une analyse détaillée des secteurs suivants : pétroliers, vraquiers secs, porte-conteneurs, LPG, LNG, offshore, transporteurs de véhicules, RoRo, ferries et petits pétroliers. Les lecteurs y trouveront des informations exploitables sur les valeurs et commandes de navires neufs, les transactions de seconde main (S&P), les tendances de démolition ainsi que l’évolution de l’équilibre offre–demande à l’approche de 2026.

Le rapport a été élaboré par une équipe d’analystes maritimes de Veson Nautical : Dan Nash (directeur associé, Évaluation et analyse), Rebecca Galanopoulos (analyste de contenu principale) , Peter Edwards (analyste maritime), Jarl Milford (analyste maritime), Andrea De Luca (analyste maritime) et Charlie Litterick (analyste maritime principal).

Le rapport intégral et gratuit est disponible dès maintenant sur le site Internet de Veson. Les acteurs du secteur maritime sont invités à le télécharger afin d’approfondir leur connaissance du marché et de mieux anticiper les évolutions futures des valeurs d’actifs.

À propos de Veson Nautical

Veson Nautical permet à l’industrie maritime mondiale de faire face à la complexité de tous les aspects du commerce. Sa plateforme associe des flux de travail pilotés par l’IA, des données de référence fiables et une collaboration fluide, afin de fournir le contexte et les analyses nécessaires à une prise de décision éclairée et compétitive.

Forte de plusieurs décennies d’innovation et de partenariats étroits avec ses clients, Veson est devenue la référence du secteur pour dynamiser le commerce maritime, en couvrant l’ensemble du cycle de vie des contrats de fret, de l’affrètement aux opérations, en passant par la finance et l’analytique.

Aujourd’hui, Veson accompagne plus de 38 000 utilisateurs au sein de 2 400 organisations réparties dans plus de 100 pays. Dans un monde où l’agilité est un facteur clé de succès, Veson permet à ses clients de maîtriser les risques et de transformer la complexité en avantage concurrentiel. Pour en savoir plus, consultez le site Internet www.veson.com.

