Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.: Stækkun á skuldabréfaflokknum UR 270820

Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. („ÚR” eða „félagið” ) hefur í dag lokið stækkun á skuldabréfaflokknum UR 270820 sem gefinn er út undir útgáfuramma félagsins. Skuldabréfin verða tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland.
Skuldabréfaflokkurinn UR 270820 er óveðtryggður sem ber fljótandi vexti tengda 1 mánaða REIBOR að viðbættu 1,30% vaxtaálagi með lokagjalddaga þann 20. ágúst 2027.
Seld voru skuldabréf fyrir 1.000 m.kr. á pari (genginu 100,0) og verður heildarstærð flokksins því í kjölfar stækkunar að nafnverði 2.500 m.kr.
Greiðslu- og uppgjörsdagur er fyrirhugaður mánudaginn 22. desember 2025.
Útboðið var undanþegið gerð lýsingar á grundvelli a-,b-, c- og d-liðar, 4. mgr. 1. gr. reglugerðar Evrópusambandsins og ráðsins (ESB) nr. 2017/1129 um lýsingu sem birta skal þegar verðbréf eru boðin í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði, sem innleidd var með lögum nr. 14/2020.
Runólfur Viðar Guðmundsson, framkvæmdastjóri ÚR:
„Við hjá ÚR erum gríðarlega þakklát fyrir traustið sem fjárfestar halda áfram að sýna félaginu og ljóst er að innlendur fjármálamarkaður hefur trú á íslenskum sjávarútvegi.”
Arctica Finance hf. hefur umsjón með útgáfunni, töku hinna nýju skuldabréfa til viðskipta ásamt því að annast innheimtu og uppgjör viðskiptanna í tengslum við útboðið