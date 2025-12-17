Calendrier financier de Solvay en 2026

Communiqué de presse Information réglementée

Bruxelles, le 17 décembre 2025 - 17h45 CET

Solvay publie aujourd’hui son calendrier financier pour 2026.

Événement Date Dividende intérimaire: ex-date 19 janvier 2026 Dividende intérimaire: date de paiement 21 janvier 2026 Résultats du quatrième trimestre et de l’année 2025 24 février 2026 Résultats du premier trimestre 2026 7 mai 2026 Assemblée générale ordinaire des actionnaires 12 mai 2026 Résultats du deuxième trimestre et du premier semestre 2026 29 juillet 2026 Résultats du troisième trimestre et des neuf premiers mois 2026 4 novembre 2026

Les dates des “périodes calmes” (quiet periods) seront communiquées avant chaque saison de résultats.

Nous vous invitons à vous ​inscrire sur notre liste de distribution afin de recevoir les notifications pour ces événements.

De plus amples informations sont disponibles sur www.solvay.com/en/investors

Contacts

Investor relations

Geoffroy d’Oultremont: +32 478 88 32 96

Vincent Toussaint: +33 6 74 87 85 65

Charlotte Vandevenne: +32 471 68 01 66

investor.relations@solvay.com

Media relations

Peter Boelaert: +32 479 30 91 59

Laetitia Van Minnenbruggen: +32 484 65 30 47

media.relations@solvay.com

À propos de Solvay

Solvay, une entreprise qui s'inspire des idées novatrices d'Ernest Solvay dans le processus de fabrication du carbonate de soude, s'engage à réinventer la chimie avec ses 9 000 collaborateurs passionnés. Depuis 1863, Solvay met la puissance de la chimie au service de solutions innovantes et durables qui répondent aux besoins les plus fondamentaux de notre planète. Ses technologies contribuent à façonner un monde meilleur, que ce soit en purifiant l'air, en préservant l'eau ou les aliments, en protégeant notre santé et bien-être, en créant des vêtements respectueux de l'environnement, ou en améliorant la durabilité des pneus de nos voitures. La détermination constante de Solvay à forger un avenir durable et équitable oriente la transition vers la neutralité carbone d'ici 2050. Avec un chiffre d'affaires net sous-jacent de 4,7 milliards d'euros en 2024, Solvay est cotée sur Euronext Brussels et Paris (SOLB). Plus d’informations sont disponibles sur solvay.com et Linkedin .

This press release is also available in English.

Dit persbericht is ook in het Nederlands beschikbaar.

