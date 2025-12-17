Financiële kalender van Solvay in 2026

Persbericht Gereglementeerde informatie

Brussel, 17 december 2025, 17u45 CET

Solvay publiceert vandaag zijn financiële kalender voor 2026.

Evenement Datum Interimdividend: ex-coupon datum 19 januari 2026 Interimdividend: datum van betaling 21 januari 2026 Resultaten voor het vierde kwartaal en jaar 2025 24 februari 2026 Resultaten eerste kwartaal 2026 7 mei 2026 Gewone algemene aandeelhoudersvergadering 12 mei 2026 Resultaten tweede kwartaal en eerste halfjaar 2026 29 juli 2026 Resultaten derde kwartaal en eerste negen maanden 2026 4 november 2026

De data voor de “quiet periods” zullen tijdig worden aangekondigd voor elk resultatenseizoen.

Meer informatie is te vinden op www.solvay.com/en/investors

Contacten

Investor relations

Geoffroy d’Oultremont: +32 478 88 32 96

Vincent Toussaint: +33 6 74 87 85 65

Charlotte Vandevenne: +32 471 68 01 66

investor.relations@solvay.com

Media relations

Peter Boelaert: +32 479 30 91 59

Laetitia Van Minnenbruggen: +32 484 65 30 47

media.relations@solvay.com

Over Solvay

Solvay is een chemisch bedrijf met een erfenis geworteld in de baanbrekende innovatie van oprichter Ernest Solvay die in 1863 een nieuw proces uitvond voor het maken van natriumcarbonaat. Vandaag maakt Solvay wereldwijd essentiële producten met een team van circa 9 000 medewerkers. Sinds 1863 gebruikt Solvay de kracht van de chemie om innovatieve, duurzame oplossingen te creëren die tegemoet komen aan onze meest essentiële behoeften, zoals het zuiveren van de lucht die we inademen en het water dat we drinken, het behoud van onze voedselvoorziening, het beschermen van onze gezondheid en welzijn, het produceren van milieuvriendelijke kleding, het duurzamer maken van de banden van onze auto's en het reinigen en beschermen van onze huizen. Solvay wil blijven inzetten op duurzaamheid en een rechtvaardige transitie en wil tegen 2050 koolstofneutraal zijn. Als een toonaangevend bedrijf met een onderliggende nettowinst van €4,7 miljard in 2024 heeft Solvay noteringen op Euronext Brussel en Parijs (SOLB). Voor meer informatie over Solvay, bezoek solvay.com en Linkedin .

This press release is also available in English.

Ce communiqué de presse est également disponible en français.

