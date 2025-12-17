L’Ontario accueille un programme des boîtes bleues amélioré qui facilite le recyclage et fait économiser plus de 200 millions $ aux collectivités





TORONTO, 17 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 1er janvier 2026 marquera la fin de la transition de trois ans vers la responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les emballages et les produits du papier en Ontario. Les ménages de toute la province bénéficieront alors d’un système pratique et amélioré qui permettra de recycler plus facilement un plus grand nombre de matières. Le nouveau programme de recyclage des boîtes bleues de l’Ontario est financé à 100 % par les producteurs, c’est-à-dire les entreprises qui fournissent des emballages et des produits du papier aux consommateurs ontariens, y compris les marques et les détaillants connus avec lesquels les Ontariens interagissent quotidiennement. Ce qui veut dire que les municipalités et les contribuables n’auront plus à payer pour les services de recyclage, car ces coûts seront désormais pris en charge par les producteurs.

Circular Materials, l’administrateur du système de collecte commun et l’organisme à but non lucratif chargé de gérer le nouveau système de recyclage résidentiel en Ontario, est heureux de célébrer cette étape importante aux côtés des producteurs, des différents paliers de gouvernement, des partenaires et des intervenants du secteur du recyclage. Circular Materials, Ryse Solutions, Landbell Canada et EnvironFocus Incorporated sont les organismes de responsabilité des producteurs qui exploitent le nouveau système commun de collecte de l’Ontario.

« Le 1er janvier 2026 marque un jalon important et un grand pas en avant pour le recyclage en Ontario », déclare Allen Langdon, PDG de Circular Materials. « Les résidents de l’Ontario pourront désormais recycler plus de matières que jamais et recycler les mêmes matières, quel que soit leur lieu de résidence dans la province. Cela facilitera le recyclage pour les résidents, améliorera les taux de récupération et contribuera à faire progresser l’économie circulaire en Ontario. En laissant la province et la planète dans un meilleur état que celui dans lequel nous les avons trouvées, nous laisserons un héritage durable qui profitera aux générations futures. »

Transfert des coûts et des responsabilités : une approche éprouvée



La province de l’Ontario a publié le règlement sur la boîte bleue en juin 2021, transférant la responsabilité financière et opérationnelle du recyclage aux producteurs d’emballages et de produits du papier. Le modèle de responsabilité élargie des producteurs (REP) est reconnu comme l’un des mécanismes les plus efficaces pour améliorer les taux de recyclage.

« En exigeant des producteurs qu'ils assument l'entière responsabilité de l'exploitation et du financement du système de la boîte bleue résidentielle, nous protégeons l'Ontario avec un programme plus solide et plus durable qui aidera à réduire les déchets et à augmenter le réacheminement, tout en réduisant les coûts pour les municipalités. Le recyclage sera plus facile et plus cohérent grâce à une liste normalisée et élargie de matériaux que les résidents pourront recycler dans toutes les collectivités de l'Ontario », a déclaré l'honorable Todd McCarthy, ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.

La REP est un modèle fondé sur les données, qui repose sur la responsabilisation et l’amélioration des objectifs de récupération. Ancrée dans les principes d’amélioration continue, la REP permet d’optimiser l’efficacité opérationnelle, stimule le recyclage et l’innovation en matière d’emballage, et renforce la responsabilisation et le rendement à tous les niveaux du système.

De plus, en transférant la responsabilité financière aux producteurs, la REP permet aux municipalités de réorienter leurs budgets vers d’autres initiatives locales. Grâce à ce nouveau système, les municipalités de l’Ontario réalisent collectivement des économies de plus de 200 millions de dollars.

La transition vers le nouveau système, qui s’est échelonnée sur trois ans, a débuté le 1er juillet 2023, les collectivités adhérant progressivement au nouveau programme. Au 1er janvier 2026, 383 collectivités et 12 Premières Nations de l’Ontario auront entièrement adopté le programme de REP.

Faire progresser l’innovation : une liste de matières augmentée et unifiée



Présentement, les matières recueillies pour être recyclées varient d’une communauté à l’autre. Le 1er janvier 2026, pour la toute première fois, une nouvelle liste de matières de la REP pour l’ensemble de la province s’appliquera dans chaque collectivité, où que vous habitiez dans la province. Grâce à cette nouvelle liste de matières unifiée pour l’Ontario, il n’y aura plus de confusion et il sera plus facile pour les résidents de recycler, augmentant ainsi les taux de récupération tant au bénéfice des gens que de l’environnement.

La nouvelle liste élargit aussi la gamme de matières qui peuvent être recyclées afin d’inclure les gobelets à boisson chaude ou froide (les gobelets à café, p. ex.), les plateaux en plastique noir, les contenants à jus congelés ou à crème glacée, les tubes de dentifrice, les désodorisants et bien d’autres encore.

Somme toute, ce nouveau système garantit plus de cohérence et moins d’incertitude dans les foyers ontariens – les assurant que les efforts qu’ils consacrent au recyclage ont des effets concrets.

Ce que ça signifie pour vous : Plus de soutien et de commodité pour les résidents



Circular Materials collabore avec les collectivités pour que la transition vers le nouveau système se fasse en douceur – et pour s’assurer que les résidents de toute la province bénéficient d’un système plus simple et plus pratique qui augmentera les taux de recyclage.

Les pages Web spécifiques à chaque collectivité de Circular Materials fournissent les horaires de collecte locale et des mises à jour sur les services offerts. À partir de 2026, une nouvelle appli de recyclage sera aussi lancée pour donner aux résidents un accès rapide aux rappels, aux listes des matières acceptées et aux alertes.

Des mises à jour locales informeront également les résidents pendant la mise en place du nouveau système. Pour toute question portant sur les services locaux, des lignes d’assistance à la clientèle, téléphonique et électronique, sont mises à la disposition de chacune des collectivités.

Ouvrir la voie : Promouvoir un avenir circulaire



Tout au long de la mise en place du programme de REP en Ontario, Circular Materials s’engage à investir dans l’innovation et à faire progresser l’économie circulaire. Depuis qu’a débuté la transition vers la REP, des investissements ont été faits dans des installations de pointe basées en Ontario pour recycler les matières de toutes les localités et respecter les exigences réglementaires.

Un système de recyclage conforme au règlement de la REP consiste en une réforme fondamentale de la façon dont nous utilisons quotidiennement les matières, du début à la fin de leur traitement. Ainsi, les Ontariens sont en mesure de devenir des chefs de file dans la promotion d’une économie circulaire à long terme pour le papier et les emballages, au profit de la population et de la planète.

Pour en savoir davantage sur les progrès et les changements qui seront apportés au système de recyclage à travers l’Ontario à partir du 1er janvier 2026, veuillez consulter le site circularmaterials.ca/ON.

CONTACT MÉDIAS : media@circularmaterials.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/04585e63-60c7-4be1-b1c5-44fd1cc39407/fr