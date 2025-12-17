Umicore - Déclarations de transparence par Bank of America Corporation

Déclarations de transparence par Bank of America Corporation

Conformément à l'article 14, § 1 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Umicore a récemment été notifiée par Bank of America Corporation que :

Bank of America Corporation a franchi le seuil légal de 3 % des instruments financiers équivalents à la baisse le 11 décembre 2025.

Sa filiale Merrill Lynch International a franchi le seuil légal de 3 % des droits de vote directs et des instruments financiers équivalents à la hausse le 11 décembre 2025.

Bank of America Corporation a franchi le seuil légal de 3 % des instruments financiers équivalents à la hausse le 12 décembre 2025.





La détention totale par Bank of America Corporation des droits de vote directs et des instruments financiers équivalents s'élève à 3,66 % le 12 décembre 2025.

Résumé des transactions par Bank of America Corporation :

Date de franchissement du seuil Date de la notification Droits de vote directs après la transaction Instruments financiers assimilés après la transaction Total 11 décembre 2025 15 décembre 2025 0,76 % 2,79 % 3,56 % 12 décembre 2025 16 décembre 2025 0,39 % 3,27 % 3,66 %



Notifications de Bank of America Corporation :

La notification la plus récente contient les informations suivantes :

Date de la notification : 16 décembre 2025

Date de franchissement du seuil : 12 décembre 2025

Franchissement à la hausse du seuil des instruments financiers équivalents par Bank of America Corporation : 3 %

Notification par : Bank of America Corporation

Dénominateur : 246.400.000

Motif de la notification : Acquisition ou cession de titres ou de droits de vote

La notification précédente contient les informations suivantes :

Date de la notification : 15 décembre 2025

Date de franchissement du seuil : 11 décembre 2025

Franchissement à la baisse du seuil des instruments financiers équivalents par Bank of America Corporation : 3 %

Franchissement à la hausse du seuil des droits de vote directs et des instruments financiers équivalents par Merrill Lynch International : 3 %

Notification par : Bank of America Corporation

Dénominateur : 246.400.000

Motif de la notification : Acquisition ou cession de titres ou de droits de vote



La chaîne de traçabilité est disponible à la fin de cette déclaration et vous pouvez la retrouver ici.



