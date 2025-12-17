























Selskabsmeddelelse nr. 67/2025

AL Sydbank A/S

CVR-nr. DK 12626509

17. december 2025





Storaktionærmeddelelse – Dansk Metalarbejderforbund

Med henvisning til lov om kapitalmarkeder § 30, jf. § 38, kan det oplyses, at AL Sydbank den 17. december 2025 har modtaget meddelelse, hvori det er anført, at Dansk Metalarbejderforbund, 31407117, Molestien 7, 2450 København SV., pr. den 12. december 2025 gennem direkte besiddelser råder over 7,72 % af stemmerettighederne og 7,72 % af den samlede aktiekapital i AL Sydbank A/S.

AL Sydbank A/S

