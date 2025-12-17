Selskabsmeddelelse nr. 67/2025
|17. december 2025
Storaktionærmeddelelse – Dansk Metalarbejderforbund
Med henvisning til lov om kapitalmarkeder § 30, jf. § 38, kan det oplyses, at AL Sydbank den 17. december 2025 har modtaget meddelelse, hvori det er anført, at Dansk Metalarbejderforbund, 31407117, Molestien 7, 2450 København SV., pr. den 12. december 2025 gennem direkte besiddelser råder over 7,72 % af stemmerettighederne og 7,72 % af den samlede aktiekapital i AL Sydbank A/S.
