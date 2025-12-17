























17. december 2025





Storaktionærmeddelelse - Nykredit Realkredit A/S

Med henvisning til lov om kapitalmarkeder § 30, jf. § 38, kan det oplyses, at AL Sydbank den 17. december 2025 har modtaget meddelelse, hvori det er anført, at Nykredit Realkredit A/S, 12719280, Sundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn, pr. den 12. december 2025 gennem direkte besiddelser råder over 4,06 % af stemmerettighederne og 4,06 % af den samlede aktiekapital i AL Sydbank A/S.

