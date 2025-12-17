Communiqué de presse - Paris, le 17 décembre 2025, à 19h00

Danone annonce le rachat d’environ 5,8 millions de ses propres actions détenues par sa filiale espagnole, sans impact sur le nombre total d’actions Danone détenues par le groupe

Dans le cadre de la simplification de sa structure juridique, Danone SA a procédé le

17 décembre 2025 au rachat de l’intégralité des 5 780 005 actions précédemment détenues par sa filiale espagnole, Danone Espagne. Cette opération n’a aucun impact sur le nombre total d’actions Danone détenues par le groupe.

Ces actions, acquises à un prix correspondant au cours de clôture du 17 décembre 2025 (soit 77,46 euros), ont été affectées aux plans d'actionnariat salarié.

Cette opération a été réalisée dans le cadre de l’autorisation accordée par l’Assemblée Générale des actionnaires du 24 avril 2025.

A propos de Danone (www.danone.com)

Danone est une entreprise leader de l’alimentation, qui opère dans trois Catégories en forte croissance et axées sur la santé à travers les Produits Laitiers et d’Origine Végétale, les Eaux et la Nutrition Spécialisée. Fort de sa mission de longue date consistant à apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, Danone vise à inspirer des pratiques alimentaires et de consommation plus saines et plus durables, tout en s'engageant à avoir un impact nutritionnel, social, sociétal et environnemental mesurable. Danone a défini sa stratégie Renew afin de restaurer croissance, compétitivité et création de valeur sur le long terme. Avec plus de 90 000 salariés et des produits vendus dans plus de 120 pays, Danone a réalisé un chiffre d'affaires de 27,4 milliards d'euros en 2024. Le portefeuille de Danone comprend des marques internationales (Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic, entre autres) ainsi que des marques locales et régionales fortes (notamment AQUA, Blédina, Bonafont, Cow & Gate, Mizone, Oikos et Silk). Coté sur Euronext Paris et présent sur la plateforme OTCQX via un programme d'ADR (American Depositary Receipt), Danone est classé dans les principaux indices de développement durable, dont ceux gérés par Moody’s et Sustainalytics, ainsi que MSCI ESG Indexes, FTSE4Good Index Series, Bloomberg Gender Equality Index, et Access to Nutrition Index. Danone a obtenu la certification B CorpTM au niveau mondial en 2025.

