Les Hôtels Baverez : Evolution de la Gouvernance

LES HOTELS BAVEREZ

Société Anonyme au Capital de € 10 127 050

Siège social : 2, Place des Pyramides 75001 PARIS

RCS PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254





Communiqué, Paris, le 17 décembre 2025

Conseil d’administration du 17 décembre 2025

Lors de sa réunion du 17 décembre 2025, le Conseil d’administration a pris acte de la démission de Madame Françoise Baverez de ses fonctions de Présidente du Conseil d’administration. Celle-ci prendra effet à l’issue de l’Assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025.

Au cours de cette même réunion, le Conseil a décidé de réunir les fonctions de Président et Directeur Général et de nommer Madame Véronique Crefcoeur, Directeur Général de la Société depuis 2010, en qualité de Président-Directeur Général. Cette nomination prendra effet, conformément à l’article 15 des statuts, à l’issue de l’Assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025.

Le Conseil d’administration tient à remercier très chaleureusement Madame Françoise Baverez, figure fondatrice et estimée, pour son exceptionnel engagement depuis plus de quatre décennies au service des Hôtels Baverez et sa contribution en tant que Présidente aux travaux du Conseil d’administration.

Cette évolution constitue une étape structurante dans la continuité de l’histoire familiale des Hôtels Baverez et formalise une transition intergénérationnelle conduite avec rigueur depuis de nombreuses années. En décidant de réunir les fonctions de Président et de Directeur Général au sein d’une même direction, le Conseil d’administration réaffirme son attachement à une gouvernance exigeante, stable et durable, et entend accompagner avec constance et détermination la mise en œuvre des orientations stratégiques portées par l’équipe dirigeante.

