Les Prix canadiens d’excellence en matière de sécurité récompensent AlumaSafway avec 14 prix nationaux

EDMONTON, Alberta, 17 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AlumaSafway, membre de la famille d’entreprises BrandSafway, a reçu au total 14 Prix canadiens d’excellence en matière de sécurité (Canadian Safety Achievement Awards, CS2A) du Comité de maintenance des présidents généraux pour le Canada (General Presidents’ Maintenance Committee for Canada, GPMC) et du Conseil national de la maintenance pour le Canada (National Maintenance Council for Canada, NMC) à la suite de ses performances en matière de sécurité en 2024.

Cette reconnaissance comprend le prestigieux Prix d’excellence en matière de sécurité des présidents généraux (General Presidents’ Safety Excellence Award), qui récompense les employeurs et les fournisseurs de main-d’œuvre signataires les plus performants atteignant le taux total d’incidents à déclaration obligatoire le plus bas dans l’ensemble des projets relatifs à l’Accord de maintenance des présidents généraux (General Presidents’ Maintenance Agreement, GPMA) et à l’Accord de maintenance national (National Maintenance Agreement, NMA) en cours à l’échelle du pays.

« AlumaSafway est honorée d’être reconnue aux Prix canadiens d’excellence en matière de sécurité de cette année », a déclaré Adam Green, vice-président, Sables bitumineux d’AlumaSafway. « Ces récompenses reflètent le dévouement de nos équipes dans l’ensemble du Canada, leur expertise et l’importance qu’elles accordent à la sécurité. Nous sommes fiers d’être reconnus parmi les meilleurs de notre secteur et nous remercions l’ensemble de notre personnel pour son engagement envers l’excellence en matière de sécurité. Nous exprimons également notre sincère gratitude à nos clients industriels pour avoir favorisé des environnements sécuritaires de premier ordre propices à l’épanouissement de nos équipes, ainsi qu’à nos partenaires syndicaux pour avoir constamment proposé des professionnels hautement qualifiés et compétents qui contribuent à rendre ces réalisations possibles. »

Le compagnon d’échafaudage d’AlumaSafway Rene Hiscock a reçu le prix Artisan de l’année (Craft Person of the Year Award), qui récompense l’excellence et le savoir-faire dans les travaux de maintenance et de redressement. Rene a été honoré au titre de membre remarquable des opérations d’AlumaSafway dans l’Ouest du Canada pour ses compétences exceptionnelles, son professionnalisme et son dévouement envers la sécurité et la qualité.

« Nous sommes extrêmement fiers de voir que Rene Hiscock a été nommé Artisan de l’année », se félicite Brent Anderson, directeur principal EHS canadien d’AlumaSafway. « Rene est un pilier de notre équipe, et son dévouement sans faille envers la sécurité et la qualité constitue une référence en matière d’excellence sur nos chantiers. »

En outre, 12 équipes de sites industriels d’AlumaSafway ont été reconnues pour l’application des normes de sécurité les plus strictes en matière de travaux de maintenance industrielle et de redressement. AlumaSafway a reçu les récompenses suivantes :

Prix Maintenance quotidienne 365

Le prix Maintenance quotidienne 365 (365 Daily Maintenance Award) récompense les acteurs qui préservent la sécurité et l’efficacité des opérations en assurant la maintenance de sites industriels sans le moindre accident à déclaration obligatoire pendant au moins 365 jours. Les équipes de sites AlumaSafway suivantes ont été récompensées :

Stelco Steel, Lake Erie Works

Raffinerie Irving Oil, Saint John

Suncor Énergie, Usine de base

CNOOC Petroleum, Long Lake



Prix Performances supérieures durables

Le prix Performances supérieures durables (Sustained Superior Performance Award) récompense les groupes travaillant dans le cadre de l’Accord de maintenance des présidents généraux (General Presidents’ Maintenance Agreement, GPMA) ou de l’Accord de maintenance national (National Maintenance Agreement, NMA) qui effectuent plusieurs années consécutives de travaux de maintenance sans accident à déclaration obligatoire. Les équipes de sites AlumaSafway suivantes ont été récompensées :

L’Impériale, Nanticoke – Argent (9 ans)

Suncor Énergie, Edmonton – Or (6 ans)

Dow Chemical, Fort Saskatchewan – Or (8 ans)

Énergie NB, Point Lepreau – Or (8 ans)

Raffinerie Irving Gold, Saint John – Or (8 ans)



Prix Redressement tripartite sans accident

Le prix Redressement tripartite sans accident (Tripartite Zero Injury Turnaround Award) récompense les acteurs qui réalisent avec succès des volumes élevés de travaux de redressement ou de mise hors service dans des délais courts sans un seul accident à déclaration obligatoire. Il met en lumière la collaboration et des performances en matière de sécurité exceptionnelles sous une pression opérationnelle intense. Les équipes de sites AlumaSafway suivantes ont été récompensées :

Raffinerie Irving Oil, Saint John (Q3)

ConocoPhillips, Fort McMurray (Q3)

Syncrude Canada Ltd., Fort McMurray (Q4)



Les Prix canadiens d’excellence en matière de sécurité font partie d’un programme national conçu pour promouvoir des performances exceptionnelles en matière de santé et de sécurité au sein de l’industrie de la maintenance syndiquée.

À propos d’AlumaSafway

L’engagement pour la sécurité représente la valeur première d’AlumaSafway, une filiale de BrandSafway, qui, grâce à sa vaste expertise, offre une large gamme de solutions aux marchés industriels et commerciaux et dans le domaine des infrastructures. Grâce à un réseau de plus de 25 sites stratégiques à travers le Canada, AlumaSafway propose une gamme complète de services allant des échafaudages à l’isolation, en passant par l’accès par corde, les réfractaires, l’ignifugation et les revêtements. AlumaSafway offre du soutien dans le cadre de projets de maintenance et de rénovation ainsi que dans l’élaboration de plans de construction et d’expansion grâce à un service inégalé assuré par une main-d’œuvre et une direction locales expertes. Aujourd’hui, AlumaSafway est au travail pour vous (At Work For You) : elle tire profit de l’innovation et des économies d’échelle pour accroître la sécurité et la productivité, tout en restant alerte et réactive. Pour obtenir plus de renseignements sur AlumaSafway et notre famille d’entreprises, veuillez visiter www.AlumaSafway.com et www.brandsafway.com.



