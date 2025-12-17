BDC présente une plateforme de 4 milliards de dollars en appui à l'écosystème de la défense et de la sécurité du Canada

MONTRÉAL, 17 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, la Banque de développement du Canada (BDC) présente sa nouvelle Plateforme de défense pour appuyer les entreprises canadiennes du domaine de la défense et de la sécurité nationale.

À travers cette plateforme, BDC déploiera jusqu’à 4 milliards de dollars en financement, services-conseils et en solutions d'investissement pour aider les entreprises du secteur à croître et innover. La plateforme contribuera également à attirer des investissements provenant du secteur privé et de pays alliés dans l'écosystème canadien de la défense.

La plateforme vise à atteindre les objectifs suivants :

3,5 milliards de dollars en financement et en services-conseils pour aider les entreprises canadiennes à se développer, à se diversifier et à participer aux chaînes de valeur des grands contrats de défense et des projets nationaux axés sur la souveraineté. Ces efforts soutiendront le renforcement des capacités des PME et la production de biens de défense.

500 millions de dollars d'investissements pour accélérer l'innovation dans le domaine de la défense et renforcer l'écosystème d'innovation dans son ensemble. Cette enveloppe sera répartie en trois volets : Fonds NordFort : un nouveau fonds de capital de risque qui mise sur les technologies profondes à double usage Fonds d'accélération de l'innovation : un deuxième fonds qui jouera le rôle de catalyseur d’innovation de l’écosystème des jeunes entreprises du secteur Investissements indirects ciblés dans des fonds privés alignés sur les priorités du Canada en matière de défense et de souveraineté







La Plateforme de défense de la BDC contribuera à l’engagement du gouvernement à atteindre l’objectif fixé par l’OTAN de consacrer 5 % du PIB à la défense d'ici 2035. Elle stimulera l'innovation, renforcera la résilience et contribuera à élargir et à diversifier les partenariats en matière de défense. BDC a travaillé avec des experts du gouvernement et de l'industrie afin de maximiser l'impact de sa plateforme et continuera à collaborer avec la nouvelle Agence de l'investissement pour la défense.

Le soutien de BDC sera axé sur les chaînes d'approvisionnement et les ventes directes destinées aux entités canadiennes de défense et de sécurité et à leurs alliés. La priorité sera accordée aux entreprises opérant dans des secteurs essentiels à la sécurité nationale, notamment le secteur manufacturier, les minéraux critiques, la robotique, l'informatique quantique, l'aérospatiale, l'intelligence artificielle (IA), la cybersécurité et les technologies à double usage. L'approche et la répartition évolueront au fil du temps en fonction des besoins du marché et des priorités stratégiques.

BDC encourage également les entreprises des secteurs connexes à mettre leurs compétences au service des besoins du secteur de la défense, en particulier si leurs technologies ont des applications à la fois civiles et militaires. Par exemple, les fabricants spécialisés peuvent contribuer à combler un vide en fournissant des pièces nécessaires aux technologies de défense.

Les entreprises du secteur de la défense bénéficient déjà du soutien de BDC en matière de financement, de services-conseils et de solutions d'investissement, mais la mise en œuvre de la nouvelle plateforme permettra à la Banque d'augmenter considérablement le nombre d'entreprises qu'elle peut soutenir, en élargissant l'accès aux solutions financières pour les entreprises du secteur de la défense.

Afin d'optimiser l'impact de cette plateforme, BDC continuera de développer son expertise de diverses manières, notamment en recrutant des experts du secteur et en créant une équipe dédiée à ce secteur.

La plateforme défense de BDC s’appuie sur l’injection de capital d’un milliard de dollars annoncée précédemment dans le budget fédéral du 4 novembre 2025.

Citation

« La BDC a vu le jour en 1944, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, afin d’aider les soldats de retour au pays à créer leur entreprise et les usines de guerre à se reconvertir dans la production civile. Aujourd’hui, l’histoire nous interpelle à nouveau. Le secteur de la défense canadien entre dans une nouvelle ère stratégique et les PME sont au cœur de cette transformation. Nous savons que les entrepreneur.es de ce secteur sont confronté.es à des défis uniques pour accéder au capital et naviguer dans des chaînes d'approvisionnement complexes. BDC se mobilise pour les aider à surmonter ces obstacles, renforcer notre souveraineté nationale et bâtir une nation plus sûre et résiliente. »

— Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction, BDC

