Inventiva présentera à la 44e conférence annuelle J.P. Morgan Healthcare  

Daix (France), New York City (New York, États-Unis), le 17 décembre 2025 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), a annoncé aujourd’hui que son Directeur général, Andrew Obenshain, a été invité à présenter une vue d’ensemble de la Société et qu’il participera, aux côtés de l’équipe de direction d’Inventiva, à des réunions avec des investisseurs dans le cadre de la 44e conférence annuelle J.P. Morgan Healthcare. La conférence se tiendra du 12 au 15 janvier 2026 à l’hôtel Westin St. Francis, à San Francisco (Californie).

La direction d’Inventiva prévoit également d’organiser des réunions individuelles (one-on-one) le mercredi 14 janvier 2026.

Les détails de la présentation sont les suivants :

Date : jeudi 15 janvier 2026

Heure : 9h00 – 9h40 (heure du Pacifique)

Lieu : The Westin St. Francis Hotel, San Francisco, Californie

Line (live and replay) : https://inventivapharma.com/fr/investisseurs/presentations/

A propos d'Inventiva

Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche et développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de la MASH. La Société évalue actuellement le Lanifibranor dans le cadre de l’étude clinique pivot de phase 3 pour le traitement de patients adultes atteints de la MASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive.

Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (symbole : IVA, ISIN : FR0013233012) et sur le Nasdaq Global Market aux États-Unis (symbole : IVA).

http://www.inventivapharma.com

