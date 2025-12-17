Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social

 | Source: Nanobiotix S.A. Nanobiotix S.A.

Conformément aux articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général
de l’Autorité des Marchés Financiers

PARIS, 17 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --
Place de cotation : Euronext Paris / Nasdaq
Euronext Compartiment : B
Code ISIN : FR0011341205
Nasdaq : NBTX
Bloomberg : NANO:FP
Reuters : NANO.PA
Site web : www.nanobiotix.com

Date



Nombre total d’actions
composant le capital
social

Nombre total de droits de vote
Total théorique1Total exerçable2
30 novembre 202548 401 11850 101 69950 079 581


À propos de NANOBIOTIX   

Nanobiotix est une société de biotechnologie au stade clinique et en phase avancée qui développe des approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique afin de révolutionner les bénéfices des traitements pour des millions de patients ; elle est soutenue par des personnes qui s’engagent à faire une différence pour l’humanité. La philosophie de Nanobiotix est ancrée dans le concept de repousser les limites de ce qui est connu pour élargir les possibilités de la vie humaine.

Constituée en 2003, Nanobiotix a son siège social à Paris, en France et est cotée sur Euronext Paris depuis 2012 et sur le Nasdaq Global Select Market à New York depuis décembre 2020. La Société détient des filiales dont une notamment à Cambridge, Massachusetts (États-Unis).

Nanobiotix est propriétaire de plus de 25 familles de brevets associés à trois (3) plateformes nanotechnologiques ayant des applications dans 1) l’oncologie ; 2) la biodisponibilité et la biodistribution ; et 3) les troubles du système nerveux central.

Pour plus d’informations sur Nanobiotix, consultez le site www.nanobiotix.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

__________________________________

1 Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts »), sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés les droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

2 Le nombre de droits de vote exerçables en assemblée générale (ou droits de vote «nets ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote telles que les actions auto-détenues par la Société. Il est communiqué pour la bonne information du public.

Contacts

Nanobiotix 
Communications Department
Brandon Owens
VP, Communications
+1 (617) 852-4835
contact@nanobiotix.com		Investor Relations Department
Joanne Choi
VP, Investor Relations (US)
+1 (713) 609-3150

Ricky Bhajun
Director, Investor Relations (EU)

investors@nanobiotix.com		 
Media Relations 

France – HARDY
Caroline Hardy
+33 06 70 33 49 50
carolinehardy@outlook.fr


Global – uncapped
Becky Lauer
+1 (646) 286-0057
uncappednanobiotix@uncappedcommunications.com

 

Pièce jointe


Attachments

2025-12-17 -- NBTX -- Voting Rights & Shares Capital -- FINAL -- French.pdf

