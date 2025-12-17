Ninepoint double son objectif de rendement pour le Fonds de revenu énergétique (NRGI) à 14 %*

TORONTO, 17 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP (« Ninepoint »), l’un des principaux gestionnaires de placements alternatifs au Canada, a annoncé aujourd’hui une augmentation significative de la distribution mensuelle du Fonds de revenu énergétique Ninepoint, augmentant l’objectif annuel de 100 %, passant de 7 à 14 %* à compter du 15 janvier 2026. Le montant de la distribution mensuelle peut être ajusté par le gestionnaire sans préavis tout au long de l’année en fonction de l’évolution des conditions du marché.

Cette décision reflète notre conviction quant à la pérennité de la génération de revenus au sein de ce secteur. Bien que les prix du pétrole connaissent une volatilité à court terme, nous pensons que les fondamentaux sous-jacents des sociétés que nous possédons restent convaincants :

​ Solide flux de trésorerie disponible : les producteurs d’énergie canadiens continuent de faire preuve de résilience, grâce à une forte génération de flux de trésorerie disponibles.

​ Rendements des actionnaires : les entreprises donnent la priorité au paiement des actionnaires par le biais de dividendes et de rachats plutôt que de forer pour de nouvelles offres.

​Rareté structurelle : la demande mondiale d'électricité et de gaz naturel liquéfié augmente alors que l'offre reste limitée.



« Alors que le monde entre dans une nouvelle ère de pénurie d’énergie et de demande croissante d’énergie, nous pensons que le pétrole et le gaz naturel sont exceptionnellement bien positionnés », déclare Eric Nuttall, associé et gestionnaire de portefeuille principal chez Partenaires Ninepoint. « La combinaison de solides flux de trésorerie disponibles, d’actifs à long terme et de rendements du capital disciplinés nous donne une grande confiance dans la capacité du secteur à continuer de générer des revenus attrayants. »

Cet environnement constructif sous-tend la décision de Ninepoint d’augmenter la distribution mensuelle du Fonds de revenu énergétique Ninepoint, reflétant une perspective renforcée pour la catégorie d’actifs et notre engagement à fournir un revenu significatif aux investisseurs.

Le Fonds de revenu énergétique Ninepoint est offert aux investisseurs sous forme de fonds commun de placement alternatif liquide, y compris une série FNB, négocié sous le symbole NRGI (Cboe). Les investisseurs peuvent acheter des parts par l’intermédiaire de leur conseiller financier, de leur plateforme de courtage en ligne ou de leur courtier en placement.

Aperçu du Fonds

​ Nom du Fonds : Fonds de revenu énergétique Ninepoint

​ Symbole du FNB : NRGI (négociation à la Cboe)

​ Nouveau rendement cible : 14 % (annualisé)*

14 % (annualisé)* Date d’entrée en vigueur : 15 janvier 2025

Rendement du Fonds de revenu énergétique Ninepoint

Rendements composés

au 28/11/2025 (série F) NPP5502

% CA % 1 an % 3 ans % depuis la création 9,93 4,21 1,96 5,50

†Date de création : 8 mars 2022

À propos de Partenaires Ninepoint

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 7 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des revenus alternatifs, des actifs réels, des devises et des actifs numériques.

Pour obtenir plus de renseignements sur la société Partenaires Ninepoint LP, veuillez visiter le site www.ninepoint.com ou communiquer avec nous par téléphone au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com.

Demandes de renseignements des médias :

Longacre Square Partners

Andy Radia/Emma Rosh

Ninepoint@longacresquare.com

Questions relatives aux ventes :

Neil Ross

Partenaires Ninepoint

416,945-6227

nross@ninepoint.com

* Le montant de la distribution mensuelle peut être ajusté par le gestionnaire sans préavis tout au long de l’année en fonction de l’évolution des conditions du marché. Les distributions mensuelles seront composées de revenu net, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Tout revenu net ou tous gains en capital nets réalisés par le Fonds en sus de la distribution mensuelle seront distribués aux porteurs de parts chaque année en décembre.

Le Fonds de revenu énergétique Ninepoint est habituellement exposé aux risques suivants. Consultez le prospectus simplifié du Fonds pour une description des risques suivants : le risque lié à l’absence d’un marché actif pour la série FNB; le risque de gestion active; le risque lié aux emprunts; le risque d’épuisement de capital; le risque lié aux garanties; le risque lié aux produits de base; le risque de concentration; le risque de change; le risque lié à la cybersécurité; le risque lié aux produits dérivés; le risque lié au secteur de l’énergie; le risque relatif aux fonds négociés en bourse; le risque de placements étrangers; le risque lié à l’interruption de la négociation de la série FNB; le risque d’inflation; le risque lié aux taux d’intérêt; le risque lié à l’effet de levier; le risque d’illiquidité; le risque de marché; le risque lié à la commission de performance; le risque de nature réglementaire; le risque lié à la règle 144A et aux autres titres exemptés; le risque lié aux opérations de prêt, de rachat et de rachat à rebours de titres; le risque relatif à la série; le risque lié à la vente à découvert; le risque relatif aux sociétés de ressources naturelles à faible capitalisation; le risque lié à l’émetteur; le risque en matière de fiscalité; le risque lié au cours de la série FNB.

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placement des fonds Ninepoint (collectivement, les « Fonds »). Un placement dans ces Fonds peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance (le cas échéant) ainsi qu’à d’autres dépenses. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués pour les parts de la série FNB du Fonds pour la période se terminant le 28/11/2025 sont basés sur les rendements totaux composés annuels historiques et incluent les changements de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions ou de tous les dividendes. Ils ne tiennent cependant pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs, ni des impôts sur le revenu payables par tout détenteur de parts qui pourraient avoir réduit le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement. L’information contenue dans la présente communication ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement vendus dans leur pays.

Le présent communiqué de presse contient des « renseignements prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada (les « déclarations prospectives »). Souvent, mais pas toujours, les déclarations prospectives peuvent être relevées par l’utilisation de mots tels que « planifie », « s’attend », « est attendu », « budget », « prévu », « estime », « prévoit », « a l’intention », « anticipe », ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et phrases, ou indiquent que certaines actions, certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient » ou « seront pris », « se produiront » ou « seront atteints ». Les déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations réels de Partenaires Ninepoint LP soient sensiblement différents des résultats, des rendements ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont faites à la date du présent communiqué de presse et Partenaires Ninepoint LP décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements ou de résultats futurs ou autres. Rien ne garantit que les déclarations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations. Partenaires Ninepoint LP ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives si les circonstances, les estimations ou les opinions de la direction devaient changer, sauf si la législation sur les valeurs mobilières l’exige. En conséquence, le lecteur est invité à ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prévisionnelles.