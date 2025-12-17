Bitget lanza mercados de oro, divisas y materias primas para usuarios de criptomonedas

VICTORIA, Seychelles, Dec. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la mayor plataforma de Intercambio Universal (UEX) del mundo, anunció hoy el lanzamiento de la versión beta privada de Bitget TradFi, una nueva función multiplataforma que ofrece a los usuarios de criptomonedas acceso directo a divisas, metales, materias primas, índices y CFD sobre acciones globales utilizando USDT como margen. Usuarios seleccionados ya pueden probar esta nueva función con capacidades limitadas de acceso anticipado.

El mercado objetivo es enorme. Según el Banco de Pagos Internacionales, el volumen global de operaciones en divisas ha alcanzado aproximadamente 9.6 billones de dólares diarios, lo que representa un aumento cercano al 30 % respecto a 2022, mientras que los derivados OTC de tasas de interés y divisas se negocian por billones cada día y se sustentan sobre más de 700 billones de dólares en nocional pendiente. El acceso minorista a esta actividad se ofrece cada vez más a través de CFD, con un mercado global de brókeres de CFD estimado en 5.600 millones de dólares en ingresos en 2025, con proyección de casi duplicarse para 2035. Bitget TradFi posiciona a la plataforma para aprovechar este segmento en expansión al integrarlo en los mismos rieles que los activos digitales.

TradFi permite a los usuarios actuales de Bitget operar los principales pares de divisas, oro y otros productos CFD ampliamente negociados desde la misma plataforma que ya utilizan para operaciones al contado, futuros, copy trading y acciones tokenizadas. Todas las posiciones se gestionan con margen y se liquidan en USDT, eliminando la necesidad de cuentas de corretaje independientes, transferencias bancarias locales o conversiones de divisas. El producto combina liquidez institucional profunda, spreads ajustados y apalancamiento de hasta 500x, dentro de un marco regulado por la Financial Services Commission (FSC) de Mauricio. La estructura de comisiones también está diseñada para ser altamente competitiva, con tarifas desde 0,09 USD por lote y usuarios VIP que disfrutan de algunas de las condiciones de trading más favorables del sector.

"El cambio en la gestión patrimonial está ocurriendo ahora, los activos que antes solo estaban disponibles en algunos mercados nicho hoy están en Bitget. Esto es histórico; criptomonedas, acciones, oro, divisas y materias primas ahora coexisten bajo un mismo sistema. Así es como se ve un intercambio universal que integra la gestión de patrimonios bajo un solo techo; representa las finanzas del presente", dijo Gracy Chen, director ejecutivo de Bitget.

El lanzamiento se basa en la sólida trayectoria de Bitget en la integración de TradFi (finanzas tradicionales) con el ecosistema cripto. A principios de este año, los futuros de acciones estadounidenses tokenizadas de la plataforma superaron los 10 mil millones de dólares en volumen acumulado de trading, demostrando una demanda sostenida de exposición a activos tradicionales las 24 horas del día, liquidada en USDT. Bitget TradFi amplía este modelo desde los derivados de renta variable hacia el universo más amplio de divisas y CFD, permitiendo a los usuarios mover capital de forma fluida entre criptomonedas, acciones tokenizadas y mercados macroeconómicos dentro de una sola interfaz.

Al convertir una sola plataforma en una puerta de acceso tanto a instrumentos digitales como tradicionales, Bitget TradFi impulsa la estrategia UEX de la compañía: hacer que los mercados globales sean más accesibles, eficientes en el uso del capital y sin fronteras para personas de todo el mundo.

Para más detalles visite aquí.

Acerca de Bitget

Establecido en 2018, Bitget es el mayor Intercambio Universal (UEX) del mundo, sirviendo a más de 120 millones de usuarios con acceso a millones de tokens criptográficos, acciones tokenizadas, ETF y otros activos del mundo real, mientras ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin el precio de Ethereum, el precio de XRP y otros precios de criptomonedas, todo en una sola plataforma. El ecosistema está comprometido con ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con herramientas de trading impulsadas por IA, interoperabilidad entre tokens en Bitcoin, Ethereum, Solana y BNB Chain, y un acceso más amplio a activos del mundo real. En el ámbito descentralizado, Bitget Wallet es una aplicación de finanzas de la vida diaria diseñada para hacer que las criptomonedas sean simples, seguras y parte de las finanzas cotidianas. Al servicio de más de 80 millones de usuarios, conecta las vías de blockchain con las finanzas del mundo real, ofreciendo una plataforma todo en uno para rampas de entrada/salida, operar, generar ingresos y pagar sin dificultades.

Bitget está impulsando la adopción de criptomonedas mediante alianzas estratégicas, como su rol como Socio Oficial de Criptomonedas de la Liga de Fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de EASTERN, SEA y LATAM. Alineado con su estrategia de impacto global, Bitget se ha unido a UNICEF para apoyar la educación en blockchain para 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo del automovilismo, Bitget es el socio exclusivo de intercambio de criptomonedas de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Para más información, visite: Sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para preguntas de los medios, comuníquese con: media@bitget.com

Advertencia sobre riesgos: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuación y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se recomienda a los inversores asignar únicamente fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado, y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. Siempre se debe buscar asesoramiento financiero independiente, y se debe considerar cuidadosamente la experiencia financiera personal y situación económica. El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas incurridas. Nada de lo contenido en este documento debe ser interpretado como asesoramiento financiero. Para más información, consulte nuestras Condiciones de uso.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9680eab9-c3da-41f5-af21-8b4d908b1b1d/es