Bitget, 크립토 사용자 대상으로 한 금·외환·원자재 거래 시장 출범

빅토리아 세이셸, Dec. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대의 유니버설 익스체인지(Universal Exchange (UEX))인 Bitget이 Bitget TradFi의 프라이빗 베타 출시를 오늘 발표했다. Bitget TradFi는 암호화폐 이용자가 USDT를 증거금으로 사용해 글로벌 외환(FX), 금속, 원자재, 지수, 주식 CFD 시장에 직접 접근할 수 있도록 설계된 새로운 크로스마켓 기능이다. 선정된 일부 사용자는 이제 제한된 초기 접근 권한으로 이 기능을 테스트할 수 있게 되었다.

해당 시장 규모는 매우 광대하다. 국제결제은행(BIS)에 따르면 글로벌 FX 거래량은 하루 약 9조 6000억 달러로, 2022년 대비 거의 30% 증가했다. 장외(OTC) 금리 및 FX 파생상품은 일일 수조 달러 규모로 거래되며, 명목가치 기준 700조 달러 이상의 잔액이 존재한다. 소매 투자자의 시장 접근 방식은 점점 더 CFD를 통해 이루어지고 있으며, 글로벌 CFD 브로커 시장은 2025년 기준 매출 56억 달러 규모, 2035년에는 거의 두 배로 성장할 것으로 전망된다. Bitget TradFi는 이러한 빠르게 성장하는 시장을 디지털 자산과 동일한 인프라(rails) 위로 통합함으로써, Bitget이 새롭게 부상하는 시장 영역을 선도적으로 확보할 수 있도록 한다.

TradFi를 통해 기존 Bitget 이용자는 메이저 FX 통화쌍, 금, 기타 주요 CFD 상품을 지금 사용 중인 동일한 플랫폼(현물, 선물, 카피 트레이딩, 토큰화 주식 등)에서 그대로 거래할 수 있다. 모든 포지션은 USDT를 증거금 및 정산 통화로 사용하므로, 별도의 브로커 계좌 개설, 해외 송금, 통화 환전 과정이 필요 없다. 해당 상품은 기관급 유동성, 타이트한 스프레드, 최대 500배 레버리지, 그리고 모리셔스 금융서비스위원회(FSC) 규제 프레임워크를 결합한 구조로 운영된다. 플랫폼의 수수료 체계 또한 매우 경쟁력 있게 설계되어, 로트당 최소 $0.09부터 시작하며, VIP 이용자는 업계 최고 수준의 우대 거래 조건을 누릴 수 있다.

Bitget CEO인 그레이시 첸(Gracy Chen)은 “지금 자산관리의 판도가 변화하고 있다. 과거 특정 시장에서만 접근할 수 있던 자산들이 이제 Bitget에 집결하고 있는 것이다. 이것은 역사적인 변화라고 할 수 있다. 암호화폐, 주식, 금, 외환, 원자재가 단일 시스템 아래 공존하는 시대가 열린 것이다. 이것이 바로 하나의 체계 아래 자산관리를 통합하는 유니버설 익스체인지의 모습, 그리고 오늘날 금융의 현장.”이라고 강조하였다.

이번 출시로 Bitget은 전통 금융(TradFi)과 크립토를 연결하는 분야에서의 강력한 실적을 더욱 공고히 하게 되었다. 올해 초 Bitget의 토큰화된 미국 주식 선물(tokenized U.S. stock futures) 누적 거래량은 100억 달러를 돌파했으며, 이는 전통 자산에 대한 24/7 USDT 기반 익스포저에 대한 지속적인 수요를 보여준다. Bitget TradFi는 이러한 모델을 주식 파생상품에서 FX 및 CFD 전반으로 확장해, 사용자가 하나의 인터페이스 안에서 크립토, 토큰화 주식, 매크로 시장 전반(FX·원자재·지수 등) 간에 걸쳐 자본을 유연하게 이동할 수 있도록 한다.

하나의 플랫폼을 통해 디지털 자산과 전통 자산 모두에 접근하는 관문(gateway)을 구현함으로써, Bitget TradFi는 Bitget의 UEX 전략(Universal Exchange Strategy)을 한 단계 발전시킨다. 즉, 전 세계 누구나 글로벌 시장에 보다 쉽게 접근하고, 자본 효율적으로 거래하며, 국경 없이 금융을 활용할 수 있도록 하는 전략이다.

Bitget 은 2018년에 설립된 세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange, UEX)로, 단일 플랫폼에서 1억 2천만 명 이상의 사용자에게 수백만 개의 암호화폐 토큰, 토큰화 주식, ETF, 기타 실물자산에 대한 접근성을 제공하고 있으며, 비트코인·이더리움·XRP 등 주요 암호화폐의 실시간 가격 정보도 함께 제공한다Bitget 생태계는 AI 기반 트레이딩 도구, 비트코인·이더리움·솔라나·BNB 체인에서의 토큰 간 상호운용성, 실물자산 접근성 확대를 통해 사용자가 더욱 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. 탈중앙화 영역에서는 Bitget 월렛(Bitget Wallet )이 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 대표적인 비수탁형 암호화폐 지갑으로 운영되고 있다. 이 지갑은 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 2만 개 이상의 DApp(탈중앙화 애플리케이션)에 대한 직접 접근을 제공하며, 고급 스왑 기능과 시장 인사이트를 플랫폼 내에 통합하고 있다.

Bitget은 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 대중화를 이끌고 있다. 대표적으로 세계 최고 축구 리그인 라리가(LALIGA)의 공식 암호화폐 파트너로서 동아시아(EASTERN), 동남아(SEA), 중남미(LATAM) 시장에서 활동하고 있다. 또한 글로벌 임팩트 전략의 일환으로, 유니세프(UNICEF)와 협력하여 2027년까지 110만 명에게 블록체인 교육을 지원하는 목표를 세웠다. 모터스포츠 분야에서는 세계에서 가장 짜릿한 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활약하며, 혁신과 기술을 결합한 글로벌 브랜드로서의 입지를 강화하고 있다.

추가 정보가 필요할 경우 여기를 방문하세요: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet



위험 경고: 디지털 자산 가격은 언제나 변동 가능하며 가격 변동성이 발생할 수 있다. 손실 감당이 가능한 수준의 금액만 투자하길 권고한다. 투자 가치가 영향을 받을 수 있으며 재무 목표를 달성하지 못하거나 투자 원금을 회수하지 못할 수도 있다. 항상 독립적 형태의 재무 자문을 구하고 자신의 금융 경험과 재정 상태를 고려해야 한다. 과거에 달성한 성과는 미래 성과를 신뢰할 수 있는 척도가 될 수 없다. Bitget은 귀하에게 발생할 수 있는 어떠한 손실에 대해서도 책임을 지지 않는다. 여기에 있는 어떠한 내용도 재정적 조언으로 해석되어서는 안 된다. 보다 자세한 정보가 필요한 경우 다음 약관을 참조하세요

