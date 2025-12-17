Bitget Melancarkan Pasaran Emas, Forex dan Komoditi untuk Pengguna Kripto

VICTORIA, Seychelles, Dec. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, hari ini mengumumkan pelancaran beta persendirian untuk Bitget TradFi, satu ciri rentas pasaran baharu yang memberikan pengguna kripto akses langsung kepada forex global, logam, komoditi, indeks dan CFD saham dengan menggunakan USDT sebagai margin. Pengguna terpilih kini boleh menguji ciri baharu ini dengan keupayaan akses awal yang terhad.

Potensi pasaran yang boleh dicapai amat besar. Menurut Bank for International Settlements, jumlah dagangan FX global telah mencecah sekitar USD $9.6 trilion sehari, meningkat hampir 30% berbanding tahun 2022. Sementara itu, dagangan derivatif kadar faedah dan FX OTC bernilai trilion setiap hari dan berasaskan lebih daripada USD $700 trilion dalam nilai nosional tertunggak. Akses runcit kepada aktiviti ini semakin banyak disampaikan melalui CFD, dengan pasaran broker CFD global dianggarkan bernilai USD $5.6 bilion dalam hasil pada tahun 2025 dan dijangka hampir berganda menjelang 2035. Bitget TradFi meletakkan bursa pada kedudukan strategik untuk memanfaatkan segmen yang sedang berkembang ini dengan membawanya ke platform yang sama seperti aset digital.

TradFi membolehkan pengguna sedia ada Bitget berdagang pasangan FX utama, emas dan produk CFD arus perdana lain melalui platform yang sama yang mereka gunakan untuk spot, niaga hadapan, perdagangan salinan dan saham ditokenisasi. Semua posisi dimarginkan dan diselesaikan dalam USDT, sekali gus menghapuskan keperluan akaun broker berasingan, pindahan bank tempatan atau penukaran mata wang. Produk ini menggabungkan kecairan institusi yang mendalam, spread yang ketat dan leveraj sehingga 500 kali dalam rangka kerja yang dikawal selia oleh Financial Services Commission (FSC) Mauritius. Struktur yuran platform juga direka untuk menjadi sangat kompetitif, dengan kadar bermula serendah USD $0.09 setiap lot dan pengguna VIP menikmati antara syarat dagangan paling menguntungkan dalam industri.

“Peralihan dalam pengurusan kekayaan sedang berlaku sekarang, aset yang sebelum ini hanya tersedia di pasaran khusus kini berada di Bitget. Sejarah tercipta apabila kripto, saham, emas, forex dan komoditi kini wujud bersama di bawah satu sistem tunggal. Inilah gambaran sebuah bursa universal yang menyatukan pengurusan kekayaan di bawah satu bumbung — inilah wajah kewangan moden,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget.

Pelancaran ini dibina atas rekod kukuh Bitget dalam menghubungkan TradFi dan kripto. Awal tahun ini, niaga hadapan saham A.S. bertoken di platform tersebut telah melepasi jumlah dagangan kumulatif sebanyak USD $10 bilion, menunjukkan permintaan berterusan untuk pendedahan aset tradisional yang diselesaikan dalam USDT, 24/7. Bitget TradFi melanjutkan model tersebut daripada derivatif ekuiti ke dalam pasaran FX dan CFD yang lebih luas, membolehkan pengguna mengalihkan modal dengan lancar antara kripto, saham bertoken serta pasaran makro dalam satu antara muka tunggal.

Dengan menjadikan satu platform sebagai pintu masuk kepada instrumen digital dan tradisional, Bitget TradFi memajukan strategi UEX syarikat: menjadikan pasaran global lebih mudah diakses, cekap dari segi modal serta tanpa sempadan untuk semua orang.

Untuk maklumat lanjut, layari di sini.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, yang berkhidmat kepada lebih 120 juta pengguna dengan akses kepada berjuta-juta token kripto, saham bertoken, ETF dan aset dunia sebenar yang lain, disamping menawarkan akses masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum, harga XRP serta harga mata wang kripto lain, semuanya dalam satu platform tunggal. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui alat dagangan yang berkuasa AI, kesalingoperasian antara token di rangkaian Bitcoin, Ethereum, Solana dan BNB Chain serta akses yang lebih luas kepada aset dunia sebenar. Dalam dunia terdesentralisasi, Bitget Wallet ialah aplikasi kewangan harian yang dibina untuk menjadikan kripto mudah, selamat dan sebahagian daripada kewangan harian. Dengan lebih 80 juta pengguna, ia menghubungkan teknologi blockchain dengan kewangan dunia sebenar, menawarkan platform serba lengkap untuk deposit dan pengeluaran, berdagang, menjana pulangan serta membuat pembayaran dengan lancar.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Dalam dunia sukan permotoran, Bitget merupakan rakan eksklusif bursa mata wang kripto bagi MotoGP™, salah satu kejohanan yang paling mendebarkan di dunia.

Untuk maklumat lanjut, layari: Laman web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Untuk pertanyaan media, sila hubungi: media@bitget.com

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk kepada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka sanggup tanggung jika mengalami kerugian. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dapat diperoleh semula. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa didapatkan dan pengalaman serta kedudukan kewangan peribadi perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Bitget tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang mungkin dialami. Tiada apa-apa yang terkandung di sini harus dianggap sebagai nasihat kewangan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila rujuk Terma Penggunaan kami.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9680eab9-c3da-41f5-af21-8b4d908b1b1d