Bitget Lança Mercados de Ouro, Forex e Commodities para Usuários de Criptomoedas

VICTORIA, Seychelles, Dec. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, anunciou hoje o lançamento do beta privado da Bitget TradFi, um novo recurso de mercado cruzado que proporciona aos usuários de criptomoedas acesso direto a forex, metais, commodities, índices e CFDs de ações globais usando USDT como margem. Usuários selecionados agora podem testar esse novo recurso com capacidade limitada de acesso antecipado.

O mercado endereçável é vasto. De acordo com o Bank for International Settlements, o volume de negócios global de FX atingiu cerca de US$ 9,6 trilhões por dia, um aumento de quase 30% em relação a 2022, enquanto a taxa de juros OTC e os derivativos de câmbio estão sendo negociados em cerca de US$ 700 trilhões por dia. O acesso do varejo a essa atividade está cada vez mais sendo através de CFDs, com o mercado global de corretoras de CFDs alcançando uma receita estimada de US$ 5,6 bilhões em 2025 e previsto para quase dobrar até 2035. A Bitget TradFi posiciona a exchange para aproveitar esse segmento crescente, no mesmo nível que os ativos digitais.

Com o TradFi os usuários existentes da Bitget podem negociar os principais pares de FX, ouro e outros produtos CFD tradicionais da mesma plataforma que eles já usam para spot, futuros, copy trading e ações tokenizadas. Todas as posições são marginadas e liquidadas em USDT, eliminando a necessidade de contas de corretoras separadas, transferências bancárias locais ou conversões de moeda. O produto combina profunda liquidez institucional, spreads apertados e alavancagem de até 500x dentro de uma estrutura regulada pela Comissão de Serviços Financeiros (FSC) das Ilhas Maurício. A estrutura de taxas da plataforma também foi criada para ser altamente competitiva, com taxas a partir de US$ 0,09 por lote e os usuários VIP aproveitando algumas das condições de negociações mais favoráveis do setor.

"A mudança na gestão de patrimônio está acontecendo agora, pois os ativos que antes só estavam disponíveis em certos nichos de mercado agora estão disponíveis na Bitget. Isso é histórico; criptomoedas, ações, ouro, forex e commodities coexistindo em um único sistema. É assim que uma exchange universal com a gestão de patrimônio deve ser, o financiamento dos dias atuais”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget.

O lançamento é basedo no forte histórico da Bitget em unir a TradFi e as criptomoedas. No início deste ano, os futuros de ações tokenizados da plataforma nos EUA ultrapassaram US$ 10 bilhões em volume de negociações acumulado, mostrando uma demanda sustentada por 24 horas por dia, 7 dias por semana, exposição liquidada em USDT a ativos tradicionais. A Bitget TradFi amplia esse modelo de derivativos de ações para o universo mais amplo de FX e CFD, viabilizando que os usuários movam o capital de forma fluida entre criptomoedas, ações tokenizadas e mercados macro dentro de uma única interface.

Ao transformar uma plataforma em uma porta de entrada para instrumentos digitais e tradicionais, a Bitget TradFi promove a estratégia UEX da empresa: tornar os mercados globais mais acessíveis, eficientes em termos de capital e sem fronteiras para pessoas em todos os lugares.

