Bitget 面向加密用户推出黄金、外汇及大宗商品市场

塞舌尔维多利亚, Dec. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget 今日宣布启动 Bitget TradFi 的小范围内测。该全新跨市场功能允许加密用户以 USDT 作为保证金，直接交易全球外汇、金属、大宗商品、指数及股票差价合约 (CFD)。精选用户现已可在限量早期体验阶段试用此功能。

这一可服务的市场极为庞大。根据国际清算银行数据，全球外汇日均交易量已升至约 9.6 万亿美元，较 2022 年增长近 30%。场外利率及外汇衍生品的日均成交额同样以万亿美元计，其未平仓名义本金总额已超过 700 万亿美元。零售投资者越来越多地通过差价合约参与此类交易，全球差价合约经纪市场 2025 年收入预计达 56 亿美元，并有望在 2035 年接近翻倍。Bitget TradFi 通过将其接入与数字资产相同的轨道，助力交易所切入该高增长细分市场。

TradFi 支持现有 Bitget 用户在同一平台交易主要外汇货币对、黄金及其他主流差价合约产品，兼容现货、期货、跟单与代币化股票。所有仓位均以 USDT 作为保证金并结算，省去了开设独立经纪账户、本地银行汇款或货币兑换的繁琐流程。该产品在毛里求斯金融服务委员会 (FSC) 监管框架下运行，深度融合了机构级流动性、窄幅点差及最高 500 倍杠杆。该平台的费率结构亦极具竞争力，每手交易费用低至 0.09 美元起，VIP 用户更可享受行业领先的交易条件。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“财富管理的变革正在发生，曾经仅存在于特定细分市场的资产如今已在 Bitget 上线。这是历史性的一步——加密资产、股票、黄金、外汇和大宗商品如今共处于同一体系之下。这正是全景交易所融合财富管理功能的体现，也是当代金融的崭新形态。”

此次发布基于 Bitget 在连接 TradFi 与加密领域取得的坚实成果。今年早些时候，该平台代币化美股期货累计交易量已突破 100 亿美元，显示出市场对全天候、USDT 结算传统资产敞口的持续需求。Bitget TradFi 将这一模式从股权衍生品拓展至更广阔的外汇及差价合约领域，让用户可在同一界面内，将资金灵活配置于加密资产、代币化股票与宏观市场之间。

通过将单一平台打造为连接数字与传统工具的桥梁，Bitget TradFi 进一步推动了该公司的全景交易所战略：让全球市场对各地用户而言都更易触达、资本效率更高、且实现无边界流通。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球最大的全景交易所 (UEX)，为超过 1.2 亿用户提供数百万种加密代币、代币化股票、ETF 及其他现实世界资产的交易渠道，同时为用户实时查看比特币价格、以太坊价格、XRP（瑞波币）价格等加密货币行情提供一站式服务。该生态系统致力于通过其 AI 赋能的交易工具、更广泛的现实世界资产渠道，以及比特币、以太坊、Solana 和 BNB 链上代币的互操作性，帮助用户更智能地交易。在去中心化领域，Bitget Wallet 是一款日常金融应用，其设计初衷是让加密货币变得简单、安全，并融入日常金融场景。该应用服务超 8000 万用户，将区块链基础设施与现实世界金融连接起来，提供出入金、交易、理财与支付功能无缝衔接的一站式平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。而在赛车运动领域，Bitget 是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

风险提示：数字资产价格易受波动影响，并可能出现大幅度的价格变动。建议投资者在可承受损失的范围内投资。投资价值可能受到影响，存在无法实现财务目标或无法收回本金的风险。建议寻求独立财务顾问的意见，并充分考虑个人财务经验和状况。过往业绩不代表未来表现。Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。本文内容不作为任何财务建议。详情请查阅我司《使用条款》。

