VeydooMax V5 elektrisiert die INTERMOT: KI-gestütztes intelligentes Konsolensystem weckt Kooperationsinteresse bei Yamaha und Honda und definiert Sicherheitsstandards neu

KÖLN, Germany, Dec. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- [4.–7. Dezember 2025] — VeydooMax, ein führender Entwickler intelligenter Motorradsysteme, zieht eine positive Bilanz seines erfolgreichen Auftritts auf der internationalen Motorradmesse INTERMOT 2025 in Köln. Das Flaggschiff des Unternehmens, das KI-gestützte intelligente Konsolensystem VeydooMax V5, begeisterte nicht nur das Fachpublikum durch innovative Sicherheitsfunktionen, sondern weckte auch das Interesse globaler Branchengrößen wie Yamaha und Honda an potenziellen Kooperationen.

Messe-Highlights im Überblick

Der Messestand von VeydooMax entwickelte sich auf der INTERMOT schnell zu einem zentralen Anlaufpunkt für Technik- und Sicherheitsenthusiasten. Über 1.000 Experten und Motorradfans nutzten die Gelegenheit, die Leistungsfähigkeit des V5-Systems vor Ort zu testen. Mit mehr als 50 Vorbestellungen sowie konkreten Absichtserklärungen seitens Distributoren und Herstellern unterstrich VeydooMax eindrucksvoll seine Wettbewerbsfähigkeit und sein Marktpotenzial auf internationaler Ebene.

Die Teilnahme an der INTERMOT verdeutlichte das Bestreben des Unternehmens, durch die Integration modernster KI-Technologien weltweit neue Maßstäbe für die Sicherheit von Motorradfahrern zu setzen.

VeydooMax V5: Synergie aus KI-Sicherheit, Robustheit und Konnektivität

Das vorgestellte V5-System definiert den Branchenstandard durch drei zentrale Kernvorteile neu:

KI-basierte Fahrerassistenz (Advanced Driver Assistance, ADAS): Das Herzstück des V5 bilden Algorithmen für künstliche Intelligenz, die einen Totwinkel-Assistenten (Blind Spot Detection, BSD) sowie einen Frontkollisionswarner (Forward Collision Warning, FCW) ermöglichen. In Kombination mit einem hochpräzisen Millimeterwellen-Radar (mmWave) warnt das System aktiv vor Gefahren aus beiden Richtungen und erhöht so die Sicherheit bei hohen Geschwindigkeiten und im dichten Verkehr.

Zuverlässigkeit nach Industriestandard: Das V5 wurde speziell für extreme Bedingungen entwickelt. Das 1.000-Nit-Display garantiert selbst bei direkter Sonneneinstrahlung optimale Ablesbarkeit, während die IP67-Zertifizierung vollen Schutz gegen Wasser, Staub und Schmutz bietet. Ein verstärktes Gehäuse mit Sicherheitsverriegelung sorgt zudem für maximale Stabilität in anspruchsvollem Gelände.

Unübertroffene smarte Konnektivität: Durch die nahtlose Smartphone-Integration über Apple CarPlay und Android Auto wird die Konsole zur Steuerzentrale für Navigation, Musik und Kommunikation – kabellos und ohne den Fahrer vom Verkehrsgeschehen abzulenken.

Branchenanerkennung und Medienecho

Die Innovationen von VeydooMax wurden von Experten und Pressevertretern hoch gelobt:

Lob der Fachwelt: Die erstmals in diesem Umfang für den Motorradmarkt adaptierten KI-Sicherheitsfunktionen wurden von Experten als „Durchbruch, der die technologische Richtung für die Branche vorgibt“, gefeiert.

Aktive Berichterstattung: Die einzigartige Kombination aus intelligenten Features und Schutzfunktionen weckte das Interesse führender internationaler Motorrad-Publikationen, darunter Motorrad und Bike Magazine, die das System vor Ort detailliert testeten und bereits Geräte für weiterführende Berichte anforderten.

Statement der Geschäftsführung: Ein Blick in die Zukunft

Eric Chen, Head of Overseas Business bei VeydooMax, kommentiert das Messeergebnis wie folgt:

„Unsere Teilnahme an der INTERMOT hat alle Erwartungen übertroffen. Wir haben unser Flaggschiff – das V5-System, das auf der Philosophie ‚Smarter Ride, Tougher Build‘ basiert – nach Deutschland gebracht und eine beeindruckende Resonanz sowohl von Alltagsfahrern als auch von wichtigen Marktteilnehmern erlebt. Das Interesse von Unternehmen wie Yamaha und Honda am Potenzial unserer KI-Plattform ist eine klare Bestätigung dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind, die Zukunft des intelligenten und sicheren Motorradfahrens zu definieren. Das V5 ist nicht bloß ein Gadget, sondern eine umfassende Lösung. Wir sind offen für strategische Partnerschaften, um gemeinsam die technologischen Standards in der gesamten Branche anzuheben.“

Über VeydooMax

VeydooMax ist ein Technologieunternehmen, das auf die Entwicklung intelligenter Systeme für Motorradfahrer spezialisiert ist. Die Mission der Marke besteht darin, die neuesten Fortschritte in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Internet der Dinge (IoT) und Mensch-Maschine-Schnittstellen in das Fahrerlebnis zu integrieren – für mehr Sicherheit, mehr Vernetzung und mehr Fahrspaß. Die innovativen Lösungen von VeydooMax werden für Fahrer auf der ganzen Welt entwickelt, die Technologie und Zuverlässigkeit mit einer tiefen Leidenschaft für den Motorradsport verbinden.

