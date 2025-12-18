SkiStar AB delårsrapport september 2025-november 2025

TIDIG ÖPPNING UNDERSTRYKER STYRKAN I VÅRA ANLÄGGNINGAR

Första kvartalet

Nettoomsättningen för det första kvartalet ökade med 24 MSEK till 236 MSEK (212), motsvarande 11 procent.

Rörelseresultatet för det första kvartalet uppgick till -478 MSEK (-482), vilket är en förbättring med 4 MSEK, motsvarande 1 procent.

Rearesultat från exploateringstillgångar ingick med 0 MSEK (0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 254 MSEK (267), en minskning med 13 MSEK.

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -5,04 SEK (-5,26), en förbättring med 4 procent.

Väsentliga händelser under perioden och efter periodens utgång

Vid årsstämman i Sälen den 13 december fattades beslut om vinstutdelning om 3,00 SEK per aktie.

Efterfrågan på fjällsemester är stabil inför vintersäsongen och bokningsläget, mätt i antalet bokade objektsnätter via SkiStars logiförmedling, uppgår till -2 procent jämfört med vid samma tidpunkt föregående år.

Från och med den 2 januari 2026 flyttas SkiStars B-aktie till Nasdaq Stockholm, segment Large Cap.

Kommentar från VD Stefan Sjöstrand:

”Inför vintersäsongen har vi genomfört flera betydelsefulla investeringar för att förbättra och förfina gästupplevelsen.”

Tid för telefonkonferens och webbpresentation m.m.

Torsdagen den 18 december 2025 klockan 10.00 CET.

Webbsändning: https://edge.media-server.com/mmc/p/8ox6nzx2

Webbsändning & deltagande genom telefonkonferens för att ställa frågor:

https://register-conf.media-server.com/register/BI7f43b6d235d344c2b67be8a29cf5f722

För registrering och inringningsuppgifter till telefonkonferensen, följ länken ovan. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar. Presentationen och en inspelad version av webbsändningen kommer att finnas tillgänglig på samma webbplats efter sändningen.

Denna information är sådan som SkiStar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 1 oktober 2025 klockan 07.00 CET.

Ytterligare information lämnas av:

Stefan Sjöstrand, Verkställande direktör, tel +46 (0)280 841 60.

Sara J Uggelberg, Ekonomi- och finansdirektör, tel +46 (0)280 841 60.

Kort om SkiStar Fjällturismbolaget SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver fjällanläggningar i Sälen, Vemdalen, Åre och Stockholm (Hammarbybacken) i Sverige samt i Hemsedal och Trysil i Norge. Verksamheten delas in i tre segment; Drift av fjällanläggningar, Fastighetsutveckling & exploatering samt Drift av hotellverksamhet. Som den ledande semesterarrangören för Skandinavien är SkiStars affärsidé att med våra gäster i fokus skapa minnesvärda fjällupplevelser, utveckla hållbara destinationer, erbjuda boende, aktiviteter, produkter och tjänster av högsta kvalitet. För mer information, se https://investor.skistar.com/sv.

