EssilorLuxottica et Burberry

renouvellent leur accord de licence

Paris, France et Londres, Royaume-Uni (18 décembre 2025) – EssilorLuxottica et Burberry ont annoncé aujourd’hui le renouvellement de leur accord de licence pour la conception, la production et la distribution mondiale de lunettes sous la marque Burberry.

L’accord en vigueur, venant à échéance le 31 décembre 2025, a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2035.

S'appuyant sur une culture partagée de créativité, de savoir-faire et d'innovation, ce renouvellement vient renforcer le partenariat durable et fructueux qui lie les deux sociétés depuis 2006.

« Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat avec Burberry, une aventure créative qui donne vie, depuis deux décennies, à des collections incarnant l'élégance intemporelle de Burberry et son héritage britannique unique. Alors que nous ouvrons un nouveau chapitre dans la création de lunettes de marque Burberry, EssilorLuxottica est heureux de renforcer sa collaboration avec l'une des maisons de luxe les plus admirées au monde », a commenté Francesco Milleri, Président-Directeur Général d’EssilorLuxottica.

« Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat de long terme avec EssilorLuxottica, perpétuant une relation fondée sur l'artisanat, le design et l'innovation. Ensemble, nous saisirons l'esprit de notre marque intemporelle de luxe britannique et offrirons aux consommateurs du monde entier de nouvelles collections emblématiques de lunettes Burberry », a ajouté Joshua Schulman, Directeur Général de Burberry.

Pièce jointe