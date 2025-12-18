EssilorLuxottica e Burberry

rinnovano l’accordo di licenza

Parigi, Francia e Londra, Regno Unito (18 dicembre 2025) – EssilorLuxottica e Burberry annunciano il rinnovo dell’accordo di licenza per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione a livello globale di occhiali a marchio Burberry.

L’accordo in essere, con scadenza prevista il 31 dicembre 2025, viene rinnovato fino al 31 dicembre 2035.

Con una tradizione condivisa di creatività, artigianalità e innovazione, il rinnovo rafforza una collaborazione avviata tra le due società nel 2006.

"Siamo felici di rinnovare la partnership che da vent’anni ci lega a Burberry, un percorso creativo che ha dato vita a collezioni dall’eleganza senza tempo, espressione del fascino unico e autenticamente britannico del marchio. Questo nuovo capitolo segna l’inizio di una fase nuova per gli occhiali Burberry creati da EssilorLuxottica, proseguendo e rafforzando la nostra collaborazione con una delle maison del lusso più ammirate al mondo", ha detto Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato di EssilorLuxottica.

Joshua Schulman, Amministratore Delegato di Burberry, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di proseguire la collaborazione con EssilorLuxottica, costruita sulla vocazione condivisa all’artigianalità, alla creatività e all’innovazione. Insieme interpretiamo lo spirito senza tempo del lusso d'ispirazione britannica di Burberry, offrendo ai clienti di tutto il mondo collezioni eyewear sempre più iconiche”.

