Investeringsforeningen Jyske Invest har ajourført prospekt

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

Den forventede investeringshorisont er ændret for afdelingerne Jyske Invest Aktier Ansvarlig Udvikling KL og Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL.

Beskrivelser af risikoprofiler, der ikke er relevante for den enkelte afdeling, fjernes. Fremover findes den generelle beskrivelse af risikoprofiler i det generelle risikoafsnit.

Tilbagefaldsplanen for den passive afdeling Jyske Invest Aktier Indeks KL er beskrevet mere detaljeret som følge af ændringer i benchmarkforordningen.

I bilag 9 er tabellen om investeringer i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet (ekskl. statsobligationer) korrigeret til det faktiske niveau i afdelingerne Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Mix KL og Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta KL.

Fra 1. januar 2026 sænkes formidlingsprovisionen for andelsklassen Nye Obligationsmarkeder Valuta med 0,05%.

Det opdaterede prospekt er publiceret på jyskeinvest.dk og kan ses under Materiale.

