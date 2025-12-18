Investeringsforeningen Jyske Invest har ajourført prospekt

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

  • Den forventede investeringshorisont er ændret for afdelingerne Jyske Invest Aktier Ansvarlig Udvikling KL og Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL.
  • Beskrivelser af risikoprofiler, der ikke er relevante for den enkelte afdeling, fjernes. Fremover findes den generelle beskrivelse af risikoprofiler i det generelle risikoafsnit.
  • Tilbagefaldsplanen for den passive afdeling Jyske Invest Aktier Indeks KL er beskrevet mere detaljeret som følge af ændringer i benchmarkforordningen.
  • I bilag 9 er tabellen om investeringer i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet (ekskl. statsobligationer) korrigeret til det faktiske niveau i afdelingerne Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Mix KL og Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta KL.
  • Fra 1. januar 2026 sænkes formidlingsprovisionen for andelsklassen Nye Obligationsmarkeder Valuta med 0,05%.

Det opdaterede prospekt er publiceret på jyskeinvest.dk og kan ses under Materiale.

