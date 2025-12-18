Finanskalender 2026 – BI Erhvervsejendomme A/S

Finanskalenderen for 2026 for BI Erhvervsejendomme A/S, forvaltet af BI Management A/S, er fastsat således af selskabets bestyrelse:
- Årsrapport for 2025: den 20. marts 2026
- Ordinær generalforsamling: den 24. april 2026
- Halvårsrapport for 1. halvår 2026: den 24. september 2026
Forslag fra aktionærer om optagelse af et bestemt emne til behandling på generalforsamlingen den 24. april 2026, skal være selskabet i hænde senest torsdag den 12. marts 2026.
Med venlig hilsen
BI Erhvervsejendomme A/S
Ole Mikkelsen
Direktør