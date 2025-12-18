Campine investeert in derde generatie antimoonrecyclage en stapt over naar de continue markt van Euronext Brussel

Gereglementeerde informatie – Voorwetenschap -18 december 2025

Beerse, België – Campine NV, bedrijf actief in metaalrecyclage en speciale chemicaliën, kondigt een strategische investering aan in de derde generatie van haar antimoonrecyclagetechnologie. Daarnaast bevestigt de onderneming dat het aandeel Campine binnenkort zal overstappen naar de continue markt van Euronext Brussel.

Investering in antimoonrecyclage van de derde generatie

Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur van 17 december 2025 keurde Campine een investering goed in de derde generatie van haar antimoonrecyclagetechnologie. Deze nieuwe stap zal Campine in staat stellen om jaarlijks additioneel 800 tot 1.000 ton commercieel antimoonmetaal te produceren uit een brede waaier van industriële afvalstromen.

De eerdere generaties van Campine’s technologie maakten een rechtstreekse recyclage tot antimoontrioxide mogelijk. Dit product blijft volledig geïntegreerd in de eigen waardeketen van Campine. De nieuwe technologie zal het voortaan ook mogelijk maken om gerecycleerd antimoonmetaal aan derden in Europa te commercialiseren, voor specifieke toepassingen waarvoor dit kritieke metaal vereist is.

De investering bedraagt ongeveer EUR 7 miljoen. De nieuwe installatie zal naar verwachting medio 2027 operationeel zijn. Campine blijft de enige onderneming ter wereld met een eigen technologie die antimoon uit industriële afvalstromen kan recycleren tot nieuwe commerciële producten.

Overstap naar de continue markt van Euronext Brussel

Campine is sinds 1936 beursgenoteerd en het aandeel werd tot op heden verhandeld op de dubbele fixingmarkt van Euronext Brussel. De trading in het aandeel Campine is de voorbije periode echter aanzienlijk toegenomen. De fixingmarkt is bedoeld voor aandelen met een relatief beperkt aantal transacties, doorgaans minder dan 2.500 transacties per jaar. In 2025 werd het aandeel Campine echter reeds meer dan 10.000 keer verhandeld.

Na overleg met marktspecialisten en het management van Euronext heeft de Raad van Bestuur beslist om de overstap van het aandeel Campine naar de continue markt van Euronext Brussel aan te vragen. Deze overgang zal in de komende dagen plaatsvinden.

De trading op de continue markt laat aandeelhouders toe om gedurende de volledige handelsdag aandelen te kopen en te verkopen, wat de verhandelbaarheid aanzienlijk verbetert. Volgens CEO Wim De Vos: “De overstap naar de continue markt verhoogt de zichtbaarheid van ons aandeel en zal naar verwachting bijdragen tot een lichte verbetering van de liquiditeit.”

Bedrijfsupdate

Na een piek van ongeveer USD 60.000 per ton in de zomer is de antimoonprijs aanzienlijk gedaald. De prijzen noteren momenteel opnieuw onder USD 40.000 per ton, vergelijkbaar met het niveau van ongeveer twaalf maanden geleden.

“Deze correctie is een gezonde evolutie,” aldus Wim De Vos. “Bij de piekprijzen begonnen sommige klanten antimoontrioxide te vervangen om kostenredenen. Vandaag zien we dat de vraag geleidelijk terugkeert.”

Er wordt verwacht dat de prijzen nog licht kunnen dalen doordat het aanbod van antimoonmetaal opnieuw is toegenomen, onder meer door de ingebruikname van nieuwe smelters in Zuidoost-Azië. China heeft voorlopig nog geen uitvoer hervat van antimoonverbindingen, waaronder antimoontrioxide, ondanks eerdere berichten over een mogelijke versoepeling van de exportbeperkingen.

Campine behoudt zijn wereldwijde leiderspositie in de markt voor antimoontrioxide.

De integratie van de drie overgenomen Ecobat-sites binnen de divisie circulaire metalen verloopt volgens plan. De eerste synergieën in batterijrecyclage zijn reeds gerealiseerd. De volledige synergievoordelen worden verwacht in de loop van 2026.

Vooruitzichten 2025

Campine bevestigt de eerder gecommuniceerde operationele vooruitzichten voor 2025 en verwacht een EBITDA van meer dan EUR 80 miljoen voor de voormalige Campine-perimeter (exclusief de Ecobat-acquisitie). De consolidatie van de resultaten van het vierde kwartaal 2025 van de Ecobat-sites, samen met de effecten van de overnameprijsallocatie, zal dit resultaat verder verhogen.

De uitzonderlijke winstgevendheid die voor 2025 wordt verwacht, zal een absoluut record betekenen en meer dan een verdubbeling vormen ten opzichte van 2024.

Gelet op de neerwaartse correctie van de antimoonprijzen en de aanhoudende volatiliteit, wordt het moeilijker om dergelijke uitzonderlijke resultaten in 2026 aan te houden.

* Eén transactie wordt gedefinieerd als één order geplaatst door één belegger op een bepaald moment, ongeacht het aantal aandelen in die order.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin Leysen (tel. +32 14 60 15 49)

(e-mail: Karin.Leysen@campine.com)

