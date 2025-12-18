Sword Group rejoint le consortium dirigé par ATOS pour le contrat-cadre FREIA - Lot 1 de la DG DIGIT de la Commission européenne

Sword Group a été sélectionné en tant que membre du consortium dirigé par ATOS dans le cadre du contrat-cadre FREIA Lot 1 – Services d’Opérations Techniques, sous la responsabilité de la Direction Générale des Services Numériques (DG DIGIT) de la Commission européenne.

Ce contrat représente un montant d’environ 300 millions d’euros, et Sword prévoit de contribuer à hauteur de 10 à 15 % de ce chiffre.



Le contrat FREIA, lancé dans le cadre du système d’achat dynamique CLOUD II, vise à renforcer les capacités des institutions de l’Union européenne en matière de cybersécurité, de cloud et de systèmes d’information, en fournissant des services professionnels à forte valeur ajoutée couvrant les opérations techniques, le soutien aux politiques et les services de conseil.



Ce dispositif permet aux institutions et agences européennes d’accéder à des partenaires de confiance pour des opérations numériques et de cybersécurité critiques sur une période pluriannuelle.



En tant que membre du consortium ATOS, Sword apportera son expertise approfondie en opérations de cybersécurité, services cloud sécurisés et support informatique critique, afin d’accompagner la DG DIGIT et les institutions européennes participantes dans la lutte contre les menaces cybernétiques évolutives et le renforcement de la résilience opérationnelle.



« Cette sélection reflète la confiance de la Commission européenne dans l’excellence technique, la fiabilité et l’expertise en cybersécurité que Sword apporte à des environnements critiques de grande envergure. Nous sommes fiers de soutenir la DG DIGIT dans le renforcement de la sécurité et de la résilience des infrastructures numériques européennes », déclare Dieter Rogiers, CEO de Sword BeNeLux.



Le contrat-cadre FREIA Lot 1 se concentre sur les services opérationnels techniques, incluant les opérations de cybersécurité, la réponse aux incidents et la protection des environnements informatiques et cloud complexes. À travers cet engagement, Sword poursuit son engagement de longue date à soutenir les institutions publiques européennes avec des solutions numériques sécurisées, conformes et performantes.



Cette réussite consolide encore la position de Sword en tant que partenaire de confiance des institutions européennes, s’appuyant sur son expérience étendue dans la réalisation de projets complexes en informatique, cybersécurité et transformation digitale à travers l’Europe.

Agenda

22/01/26 : Publication du Chiffre d’Affaires du 4ème trimestre 2025

11/03/26 : Publication du Chiffre d’Affaires Annuel 2025

