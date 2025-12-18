Reykjavíkurborg niðurstaða úr skuldabréfaútboði

Reykjavíkurborg hefur lokið útboði í skuldabréfaflokkunum RVK 44 1.
Heildartilboð í RVK 44 1 voru samtals 700 m.kr. að nafnvirði á kröfubilinu 3,70% - 3,85%. Ákveðið var að afþakka öll tilboð í flokkinn. Útistandandi fyrir útboð voru 10.726 m.kr. að nafnvirði, að meðtöldum eigin bréfum Reykjavíkurborgar vegna viðskiptavaktar 800 m.kr.
Viðskiptavakar Reykjavíkurborgar, Arion banki, Íslandsbanki, Kvika banki og Landsbanki, höfðu umsjón með útboðinu.
Nánari upplýsingar veitir:
Bjarki Rafn Eiríksson
skrifstofa fjárstýringar og innheimtu,
netfang: bjarki.rafn.eiriksson@reykjavik.is