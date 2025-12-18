Selskabsmeddelelse nr. 11 – 2025 Årsrapport 2024/25

Resumé

Roblon realiserer et positivt resultat for 2024/25

i de fortsættende aktiviteter og har frasolgt selskabets

amerikanske datterselskab.

For Roblons fortsættende aktiviteter blev der realiseret en omsætning på 236,9 mDKK og et resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster på 31,6 mDKK svarende til en EBIT-margin på 13,3 %.

Koncernens resultat i 2024/25 har været negativt påvirket af to særlige forhold i løbet af regnskabsåret:

Frasalg af amerikansk datterselskab

Roblon fik afsluttet den igangsatte frasalgsproces for koncernens amerikanske datterselskab ved et management buyout af den lokale US-ledelse. Koncernen har rapporteret et samlet resultat af ophørende aktiviteter efter skat for 2024/25 på -49,6 mDKK (-30,6 mDKK). Roblon har ikke længere likviditetsmæssige forpligtelser vedrørende det tidligere amerikanske datterselskab.

Tab ved afvikling af produktkategori

Koncernen har under særlige poster rapporteret et tab på 3,9 mDKK (0,0 mDKK). Tabet vedrører afvikling af produktkategori til det europæiske FOC-marked, og afviklingen skyldes konkurrencesituationen på den pågældende produktkategori, som i høj grad er volumenbaseret og med stærk priskonkurrence.

Koncernens redegørelse for samfundsansvar indgår i lighed med sidste år som en integreret del af årsrapporten for 2024/25. Roblon har endvidere i 2024/25 udarbejdet et selvstændigt klimaregnskab, som følger Greenhouse Gas Protokollens principper for drivhusgasrapportering og omfatter relevante nøgletal for Scope 1, 2 og 3. Udvalgte ESG-nøgletal fra klimaregnskabet er inkluderet i ESG nøgletalsoversigten i årsrapporten for 2024/25.

Udvalgte hoved- og nøgletal for koncernens fortsættende aktiviteter

Ordretilgangen blev 217,3 mDKK (236,9 mDKK).

Omsætningen blev 236,9 mDKK (245,4 mDKK).

Bruttoresultatet blev 146,3 mDKK (149,3 mDKK) svarende til en bruttomargin på 61,8 % (60,8 %).

Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) og før særlige poster blev 45,3 mDKK (44,9 mDKK).

Resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster blev 31,6 mDKK (29,3 mDKK) svarende til en EBIT-margin på 13,3 % (11,9 %).

Resultat af fortsættende aktiviteter før skat blev 27,5 mDKK (27,2 mDKK).

Forrentning af den investerede kapital (ROIC) før skat blev 18,7 % (16,1 %).

Resultat pr. B-aktie efter skat blev 11,8 DKK (11,7 DKK).

Produktudviklingsomkostninger andrager i 2024/25 8,4 mDKK (7,6 mDKK) svarende til 3,5 % (3,1 %) af den samlede omsætning.





Udvalgte hoved- og nøgletal for koncernens fortsættende og ophørende aktiviteter

Årets resultat efter skat af fortsættende og ophørende aktiviteter blev -28,5 mDKK (-9,6 mDKK).

Pengestrømmen fra periodens drift blev 31,4 mDKK (56,2 mDKK).

Årets pengestrøm blev 13,9 mDKK (-11,8 mDKK).





Roblons omsætning blev 236,9 mDKK (245,4 mDKK) i regnskabsåret 2024/25. I produktgruppen Composite blev omsætningen 192,7 mDKK (185,4 mDKK), og der er realiseret fremgang i omsætningen til olie og gas industrien, mens omsætningen af leverancer til undersøiske energikabler er fastholdt på samme niveau som sidste år. Omsætningen i produktgruppen FOC blev 44,2 mDKK (60,0 mDKK), og tilbagegangen på 15,8 mDKK skal ses på baggrund af, at de udfordrende markedsforhold indenfor FOC-industrien i EMEA fortsat har været gældende i 2025 og har ramt hele industrien.

Resultatet af primær drift (EBIT) før særlige poster for 2024/25 blev 31,6 mDKK (29,3 mDKK), og EBIT-margin blev 13,3 % (11,9 %). Fremgangen skyldes en realiseret bruttomargin på samme høje niveau som sidste år, et fald i de samlede faste omkostninger og reducerede af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle aktiver.

Den realiserede omsætning og indtjening for 2024/25 er på niveau med ledelsens seneste forventninger, som fremgik af delårsrapporten for 3. kvartal 2024/25.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales udbytte på 17,9 mDKK. Indstillingen skal ses på baggrund af det realiserede resultat for den fortsættende forretning for 2024/25, koncernens overskydende likviditet pr. 31. oktober 2025, koncernens kreditfaciliteter samt ledelsens forventninger til likviditetsudviklingen for regnskabsåret 2025/26.

Forventninger til 2025/26

Roblon har i selskabsmeddelelse nr. 10, dateret den 9. december 2025, orienteret om ledelsens forventninger til omsætning og resultat for regnskabsåret 2025/26:

Ledelsens forventninger for regnskabsåret 2025/26 er som følger:

Omsætning på 200-240 mDKK (realiseret 2024/25: 236,9 mDKK).

Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) og før særlige poster på 10-30 mDKK (realiseret 2024/25: 45,3 mDKK).

Resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster på 0-20 mDKK (realiseret 2024/25: 31,6 mDKK).





Det er ledelsens forventning, at regnskabsåret 2025/26 vil være påvirket af et ændret produktmix, blandt andet forventes en lavere omsætning end realiseret i de seneste to regnskabsår indenfor leverancer af styrkeelementer til undersøiske energikabler. Roblons forretning indenfor undersøiske energikabler er relativ ny, og der er tale om et projektmarked, hvor der trods forventninger om markedsvækst, kan være udsving i aktiviteten år for år.

Der pågår kundedialoger, udviklingsarbejder og drøftelser vedrørende selskabets leverancer til undersøiske energikabel-projekter, som forventes igangsat efter 2026, og ledelsen forventer således at komme tilbage på et højere niveau igen i regnskabsåret 2026/27.

Der forventes fortsat øget priskonkurrence i de industrier, Roblon leverer produkter og services til samt fortsat udfordrende markedsvilkår i FOC produktgruppen.

Fremtidige forhold

Ovenstående udsagn om fremtidige forhold, herunder især forventningerne til omsætning og indtjening, er i sagens natur usikre og forbundet med risici. Mange faktorer vil være uden for Roblons kontrol og kan medføre, at de faktiske resultater vil afvige væsentligt fra de forventninger, som udtrykkes i årsrapporten. Sådanne faktorer omfatter blandt andet – men ikke kun – ændringer i markeds- og konkurrenceforhold, ændringer i efterspørgsel og købemønstre, valutakurs- og renteudsving samt generelle økonomiske, politiske og forretningsmæssige forhold.

Frederikshavn, den 18. december 2025

Roblon A/S

Mikael Staal Axelsen Kim Müller Carsten Michno

Bestyrelsesformand CEO Co-CEO/CFO

Henvendelse vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Co-CEO/CFO Carsten Michno, tlf. +45 9620 3300









Vedhæftede filer